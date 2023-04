Zeit sollte nicht Geld sein: Welche Werte wirklich wichtig sind

Keine Zeit? Zeitmangel ist eine subjektive Erfahrung. Es kommt daher, dass man mehr machen, erledigen will, als Zeit dafür zur Verfügung steht. Zeitdruck bedeutet oft Stress. Bei vielen Menschen liegt der Grund für den gefühlten Zeitmangel in einer fast zwanghaften Ökonomisierung allen Tuns. Den Zeitbezug haben wir schon in der Kindheit verinnerlicht durch die ständigen Aufforderungen „Beeile dich!“ oder „Warte!“.

Der Soziologieprofessor Hartmut Rosa ist überzeugt: „Obwohl wir immer mehr Zeit sparen, haben wir immer weniger davon.“ Warum? Weil wir in die gesparte Zeit mehr reinstopfen, als eingespart wurde.

Der Kapitalismus und die Zeit

Nehmen wir nur die Zeitersparnis durch die modernen Verkehrsmittel wie Autos, Bahn oder Flugzeug. Klar, das geht schneller als mit der Postkutsche. Wird aber überkompensiert dadurch, dass wir nun sehr viel größere Distanzen überwinden und dafür natürlich auch wieder mehr Zeit brauchen – von der Wohnung zur Arbeit oder zu Veranstaltungen.

Oder nehmen wir die Automatisierung. Laut Rosa geht der Antrieb, immer schneller und effektiver zu werden, auf die Entwicklung des modernen Kapitalismus zurück: Zeit ist Geld. Kapitalismus und Beschleunigung sind zwei Seiten derselben Medaille. Im Kern hat es mit „immer mehr“ und Gier zu tun – ein wesentlicher Grund für ein leidvolles Leben, eine zentrale Grundannahme im Buddhismus seit über zwei Jahrtausenden.

Das Wichtige herausfiltern

Hier ein paar Anregungen, was wir tun können, um dem Diktat der Zeit zu entfliehen: Da wäre beispielsweise der Vorsatz hilfreich, sich weniger vom Smartphone fesseln zu lassen. Man muss auch nicht jede ­E-Mail sofort beantworten. Auch nicht in kurzen Abständen die Aufmerksamkeit den aktuellen Nachrichten schenken.

Um das Wichtige vom weniger Wichtigen zu unterscheiden, könnten wir uns fragen: Was möchte ich erreichen, wenn ich dem nachgehe, was mir gerade so wichtig erscheint? Studien zufolge verhalten sich Wohlstand und Zufriedenheit umgekehrt proportional – zumindest, wenn eine Grundsicherung gegeben ist. Je mehr Geld man besitzt, desto öfter plagt einen die Sorge, nicht genug Zeit zu haben.

Vollkommen im „Sekundenglück" sein – wie geht das? In unruhigen Zeiten braucht es Kontrapunkte. Wie die aussehen können, besingt etwa Herbert Grönemeyer in seinem wunderbaren Song „Sekundenglück" – darin hat er einem übermächtigen Gefühl einen Namen gegeben. Eine Besinnung auf das große Glück im Kleinen.

Prioritäten herausfinden

Wenn ich frage: „Was soll sein, damit Sie zufrieden sind?“, höre ich oft Antworten wie „Ich möchte reich sein“, „Ich möchte einen tollen Partner, eine tolle Partnerin haben“, „Ich möchte erfolgreich sein“. Dann gehen wir auf die Suche, was wirklich wichtig ist.

Bei der Einordnung unserer Prioritäten ist die Frage hilfreich: „Steht das, was ich erreichen will, im Einklang mit meinen Werten?“ Wir gehen dann in die Tiefe. Wir erkunden, wie es uns geht, wenn wir unser Leben an unseren Werten ausrichten. Werte sind die Leitplanken, die uns Lebensorientierung und Motivation geben können.

Eigene Werte definieren

Ich empfehle zur Orientierung und Erforschung der Prioritäten, sich immer wieder mal die Frage zu stellen, welche Werte in beispielsweise folgenden Kategorien bedeutsam sind: Beziehungen, Arbeit, Wachstum, Spiritualität und Freizeit. Die Voraussetzung für ein werteorientiertes Leben ist also das Wissen um die eigenen Werte und das Setzen von entsprechenden Zielen. Dann spüren wir ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit, von Stimmigkeit und Sinnhaftigkeit.

Helmut Nowak ist Coach und Lehrer für Achtsamkeit und Stressbewältigung und schildert hier regelmäßig, wie man lernt, bewusster zu leben. Der Autor ist zu erreichen unter www.achtsamkeit-und-co.de.

In der Kolumne „Auf der Couch“ schreiben wechselnde Experten zu den Themen Diversität, Achtsamkeit, Karriere und Gesundheit.