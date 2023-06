Ein Klassiker auch im Sommer: die besten Rezepte für Zucchini-Auflauf

Die Zucchini ist ein typisches Sommergemüse: Sie wird in Deutschland zwischen Juni und Oktober geerntet, ist sehr gesund und enthält viel Wasser. Besonders praktisch: In einem kühlen Raum hält sich das Gemüse bis zu zwei Wochen. Bei der Lagerung sollte allerdings etwas beachtet werden: „Sie sollten Zucchini auf keinen Fall neben Tomaten oder Äpfel legen. Diese verströmen das Gas Ethylen, das die Reifung beschleunigt und dafür sorgt, dass Zucchini schneller verderben“, sagt Christoph Schramm, Referent für Landwirtschaft und Wald beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Tomaten-Zucchini-Auflauf

Auch wenn sich Zucchini und Tomaten bei der Lagerung nicht vertragen – im Auflauf passen sie perfekt zusammen.

Für einen Tomaten-Zucchini-Auflauf für etwa vier kleine oder zwei große Portionen benötigt man:

drei mittelgroße Zucchini

sechs mittelgroße Tomaten

100 Gramm Streukäse

200 Gramm saure Sahne

drei Eier

einen Esslöffel Olivenöl

Salz, Pfeffer

einige Zweige frischen Thymian

Und so geht’s:

1. Als Erstes werden die Zucchini gewaschen, geputzt und in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. Dann die Tomaten waschen und ebenfalls in Scheiben schneiden.

2. Nun die saure Sahne mit dem Streukäse und den Eiern vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Jetzt wird der Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt und eine Auflaufform mit Öl oder Margarine eingeölt.

4. Tomaten- und Zucchinischeiben nun in der Auflaufform schichten, alles mit der Sahne-Käse-Masse übergießen. Nun kommt alles für etwa 20 Minuten in den Ofen, dann die Blättchen vom Thymian abzupfen, über den Auflauf geben und noch einmal für mindestens zehn Minuten backen. Wenn die Zucchinischeiben dann noch nicht ganz gar sind, den Auflauf mit Alufolie überdecken und fertigbacken.

Zucchini-Hackfleisch-Auflauf mit Feta

Auch wenn die Zucchini sich ideal für vegane oder vegetarische Gerichte eignet, macht das Sommergemüse auch in Verbindung mit Fleisch eine gute Figur. Wie wäre es denn mit einem leckeren Auflauf mit Zucchini und Hackfleisch?

Für einen Zucchini-Hackfleisch-Auflauf mit Feta für etwa vier kleine oder zwei große Portionen benötigt man:

zwei kleine Zucchini

250 Gramm gemischtes Hackfleisch

200 Gramm Feta

eine rote oder gelbe Paprika

zwei rote Zwiebeln

zwei Eier

vier Esslöffel Sahne

etwas Öl zum Anbraten

Salz, Pfeffer, Muskat

Und so geht’s:

1. Als Erstes die Zucchini waschen, putzen und in große Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und in Ringe schneiden, die Paprika waschen und in Streifen schneiden.

2. Nun das Öl in einer großen Pfanne erhitzen und erst das Hackfleisch knusprig anbraten, dann die Zwiebeln hinzugeben und glasig dünsten. Als Nächstes kommen die Zucchinischeiben und die Paprikastreifen in die Pfanne – alles für einige Minuten auf mittlerer Hitze anbraten und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Jetzt wird der Backofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt und eine Auflaufform leicht geölt. Nun die Sahne mit den Eiern verquirlen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Anschließend das Gemüse und das Hackfleisch in die Auflaufform schichten und mit der Eier-Sahne-Masse übergießen. Zum Schluss den Feta direkt über dem Auflauf mit den Fingern zerkrümeln und den Auflauf für etwa 15 Minuten im Ofen backen.

Zucchini-Kartoffel-Auflauf

Wem in dieser Auflistung bisher das klassische Auflaufgemüse gefehlt hat, der wird jetzt belohnt. Natürlich eignet sich auch die Kartoffel besonders gut in Aufläufen in Verbindung mit Zucchini. Dieses Rezept bietet sich vor allem dann an, wenn der Hunger einmal etwas größer ist – und die Lust auf aufwendige Vorbereitungen besonders klein.

Für einen Zucchini-Kartoffel-Auflauf für etwa vier kleine oder zwei große Portionen benötigt man:

zwei mittelgroße Zucchini

vier mittelgroße Kartoffeln

einen Becher Schmand oder saure Sahne

etwas Streukäse

zwei Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer

Und so geht’s:

1. Als Erstes werden die Kartoffeln in Salzwasser mit Schale gar gekocht und gepellt. Die Zucchini werden gewaschen und geputzt und die Enden abgeschnitten. Dann die Kartoffeln und die Zucchini in etwa einen Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

2. Nun wird geschichtet. Kartoffeln und Zucchini nacheinander in eine geölte Auflaufform geben und alles mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Jetzt den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Anschließend wird der Schmand in eine kleine Rührschüssel gegeben und mit drei Esslöffeln Wasser vermengt. Nun den Knoblauch schälen und ebenfalls in die Schüssel pressen, alles ordentlich miteinander vermengen und über das geschichtete Gemüse geben. Dann Streukäse nach Geschmack über dem Auflauf verteilen – und alles für etwa 30 Minuten im Ofen backen.