Weniger jammern, mehr leben: So konzentrieren Sie sich nicht mehr nur auf das Negative

Jammern übers Wetter, über die Arbeit, über eigene Unzulänglichkeiten – das passiert jedem von uns regelmäßig und meist reflexartig. Doch tut uns das Klagen gut, erhöht es die Lebensqualität? Meistens nicht. Häufiges Jammern und Klagen führt leicht dazu, dass man in eine Abwärtsschleife von Unzufriedenheit und Unmut gerät.

Die Fokussierung auf das vermeintlich Negative verstärkt oft negative Emotionen wie Wut, Frustration und Ärger. Das ständige Klagen führt leicht zu Beziehungsproblemen. Mitmenschen können sich genervt fühlen, wenn jemand ständig negativ ist und wollen daher womöglich weniger Zeit mit dieser Person verbringen. Wenn jemand sich überwiegend nur beschwert, anstatt konstruktive Lösungen zu suchen, führt dies außerdem leicht zu einer verringerten Selbstwirksamkeit mit einhergehender Verringerung des Selbstvertrauens. Stattdessen sind an sich selbst gestellte Fragen angebracht, wie: Lässt sich das, was ich beklage, verändern? Was könnte ich wie tun? Wer könnte mir dabei behilflich sein?

Unliebsamen Umstand akzeptieren

Nehmen wir die Situation, dass der Cappuccino in meinem Lieblingscafé oft nur lauwarm serviert wird. Statt darüber vor anderen zu nörgeln, kann ich einfach die Bedienung darauf ansprechen. Das ist kein Klagen, sondern lediglich das Benennen eines mich störenden Umstands in Verbindung mit der Bitte, diesen zu verändern.

Falls sich allerdings der unliebsame Umstand nicht ändern lassen sollte, ist es am klügsten, ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Ohne Murren und Knurren. Alles andere ist nutzlose Energieverschwendung, bedeutet Stress und gedämpfte Lebensqualität. Was brauchen wir, um dem Jammertal zu entfliehen? Bewusstheit, Handlungsfähigkeit oder die Fähigkeit zu akzeptieren, wenn wir es nicht verändern können.

Positiver sprechen, denken und handeln

Bewusstheit und Akzeptanz zu entwickeln gelingt uns durch die Schulung von Achtsamkeit. Man verweilt also absichtlich aufmerksam und nicht wertend im gegenwärtigen Moment. Achtsamkeit kann mittels verschiedener Übungen und Techniken entwickelt werden, wie etwa durch Meditation, Atemübungen oder Yoga. Durch Achtsamkeitspraktiken kann man also seine Fähigkeiten verbessern, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, seine Gedanken und Emotionen zu regulieren und stressige Situationen besser zu bewältigen.

Eine unterstützende Methode, um sich von seinen Gewohnheiten des Jammerns zu befreien, stammt vom US-Amerikanischen Pastor Will Bowen. Er hat vor Jahren in seiner Kirche eine Aktion gestartet, mit dem Ziel, sich das Jammern abzugewöhnen. Da es laut wissenschaftlichen Studien mindestens 21 Tage dauert, alte Gewohnheiten zu ändern, nannte er es „21 Day Challenge“. Wie das funktionieren kann, beschreibt er in seinem Buch: „Einwandfrei: ‚A Complaint Free World‘ – Wie Sie aufhören, über Gott und die Welt zu klagen und stattdessen anfangen, wirklich das Leben zu genießen“ (Arkana). Eine wesentliche Empfehlung darin lautet: „Verpflichte dich, 21 Tage lang keine negative Äußerung zu machen.“ Erreicht werden soll damit eine bessere Verankerung des Vorsatzes, positiver zu sprechen, zu denken und zu handeln.

Helmut Nowak ist Coach und Lehrer für Achtsamkeit und Stressbewältigung und schildert hier regelmäßig, wie man lernt, bewusster zu leben. Der Autor ist zu erreichen unter www.achtsamkeit-und-co.de.

In der Kolumne „Auf der Couch“ schreiben wechselnde Experten zu den Themen Partnerschaft, Achtsamkeit, Karriere und Gesundheit.