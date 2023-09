Zwetschgendatschi: Dieser Kuchen lässt die Puppen tanzen

Ob als Buch, Hörspiel oder Kinofilm – Otfried Preußlers Romanfigur Räuber Hotzenplotz ist immer noch präsent bei Kindern. Zumal Preußler im Oktober 100 Jahre alt geworden wäre und es derzeit Jubiläumsausgaben seiner Werke gibt. Kurz nach Erscheinen des ersten „Hotzenplotz“-Bandes um den kauzigen Schurken und seine Gegenspieler Kasperl und Seppel brachte die Augsburger Puppenkiste die Geschichte 1966 als Marionettenspiel auf die Bühne – und ins Fernsehen.

Heute ist die Schwarz-Weiß-Aufnahme jedoch fast in Vergessenheit geraten. Der schwäbische Dialekt der Puppenspieler (in Augsburg spricht man sowohl Schwäbisch als auch Bayerisch) macht die Geschichte gerade für Jüngere auch nicht eben leicht verständlich. Dennoch trägt dieses gerade für norddeutsche Ohren lustig klingende Kauderwelsch zum Charme der Aufführung bei. So ist denn auch im Zusammenhang mit dem Geburtstag von Kasperls Großmutter nicht von Pflaumenkuchen, sondern von Zwetschgendatschi die Rede. Das klingt allein vom Wort her schon viel saftiger und süßer als der dröge Ausdruck Pflaumenkuchen.

Zwetschgendatschi immer als Blechkuchen

Überhaupt werden Pflaumen und Zwetschgen viel zu oft und fälschlicherweise als Synonyme verwendet. Zwar sind Zwetschgen eine Unterart der Pflaume, doch nicht jede Pflaume ist eine Zwetschge. Letztere ist oval, fest, lässt sich leicht halbieren und entkernen. Die Pflaume dagegen ist rund, weicher und hat einen eher kleinen, aber dafür festsitzenden Kern. Zum Kuchenbacken eignen sich wegen der leichteren Verarbeitung und weil sie nicht so schnell matschig werden, eher Zwetschgen.

In Augsburg ist Zwetschgendatschi so beliebt und verbreitet, dass er der Stadt den Spitznamen Datschiburg eingebracht hat. Angeboten wird er in unterschiedlichen Varianten, immer aber als Blechkuchen: Mal mit Mürbteig, mal mit Hefeteig, mit oder ohne Streusel. Erste schriftliche Erwähnungen stammen aus dem 18. Jahrhundert. Mitunter ist auch von „Tatsche“ die Rede. „Tatschen“ und „datschen“ sind Ausdrücke aus dem Ober- und Mitteldeutschen für „hineindrücken“. Die Zwetschgenhälften werden leicht in den Teig gedrückt. Sophie Juliane Weiler veröffentlichte 1787 das „Augsburgische Kochbuch“, das ihre Tochter Jacobine 1830 um weitere Rezepte ergänzte, darunter auch für einen „Kuchen von frischen Zwetschken mit Hefenteig“. Mit Zimt und Zucker statt Streusel.

Einfach und lecker nachbacken

Folgendes Rezept reicht nicht nur für Hotzenplotz, Kasperl und Seppel, sondern auch für die Großmutter, Wachtmeister Dimpfelmoser und selbst Zauberer Zwackelmann: Für ein Blech 500 Gramm Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde in die Mitte drücken beziehungsweise datschen und 30 Gramm frische Hefe hineinbröckeln. 125 Milliliter Milch anwärmen, mit drei Esslöffeln Zucker mischen und zu der Hefe geben. Alles miteinander verrühren und die Masse eine halbe Stunde ruhen lassen. Anschließend 100 Gramm Butter, zwei Eier und eine Prise Salz in den Teig einarbeiten. Alles gut verkneten und auf dem Backblech ausrollen.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und 1,5 Kilogramm gewaschene, halbierte und entkernte Zwetschgen mit dem Fruchtfleisch nach oben in dichten Reihen sanft in den Teig drücken. Etwa 45 Minuten backen, danach mit einer Mischung aus fünf Esslöffeln Zucker und einem Teelöffel Zimt bestreuen. Kasperls Großmutter würde noch Schlagsahne dazu reichen.