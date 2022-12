Schönstes Weihnachtshaus in Schleswig-Holstein gesucht – jetzt Foto schicken!

An vielen Orten in Schleswig-Holstein erstrahlen jetzt die Weihnachtshäuser – kostensparend mit LED-Licht. Manche der Weihnachtshäuser sind längst regionale Berühmtheiten und locken Hunderte Schaulustige an. Ist auch Ihr Haus samt Vorgarten weihnachtlich geschmückt? Dann freuen wir uns über Ihr Foto.