﻿1. Mai: Gewerkschaften demonstrieren auch in Kiel

„Koningsdag“ zum 56. Geburtstag

Ein dreifaches Hipphipphurra auf den König: Knapp 300 Gäste aus Politik und Wirtschaft feierten am Mittwoch in Molfsee den „Koningstag“ zu Ehren seiner Majestät König Willem-Alexander der Niederlande. Einblicke in orangefarbene Marotten, leckere Schokostreusel und große Freundschaft.