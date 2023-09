﻿120 Bohrlöcher für die neue Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal

Levensauer Hochbrücke

Die Levensaer Hochbrücke ist das Sorgenkind am Kanal. Das 1894 eingeweihte Bauwerk ist marode. Rund um dieses alte Bauwerk wird aber in diesen Tagen mit Hochdruck an der Nachfolgerin gebaut. Die Bauarbeiter kämpfen dabei nicht nur gegen die Zeit sondern auch mit dem Boden.

