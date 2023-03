﻿1300 Gäste beim ersten Kieler Krimi Festival

7,5 Millionen Impfungen in SH

7,5 Millionen Impfungen in SH

Abbau in Kiel: Impfstellen in Schleswig-Holstein schließen Ende März

In Kiel war es unter der Woche nicht zu übersehen: Der Abbau der Impfstellen in Schleswig-Holstein steht an. Die Bilanz nach mehr als zwei Jahren hält hohe Impfzahlen und hohe Kosten bereit.