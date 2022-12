﻿Kieler Bäder konnten Zahl der Schwimmkurse verdreifachen

In der Pandemie lag die Schwimmausbildung lange brach, in den Kieler Bädern ist es gelungen, die Zahl der Schwimmkurse kräftig aufzustocken. Dort gibt es jetzt dreimal so viele Plätze wie noch vor fünf Jahren.

Die Bahnen im Hörnbad und den anderen städtischen Schwimmstätten sind nach den Corona-Unterbrechern wieder gut genutzt. Bis Anfang Dezember zählten die Kieler Bäderbetriebe 360.000 Nutzerinnen und Nutzer in den Bereichen Sauna, Freizeit und Sport.

Kiel. Nach langen Zwangspausen durch Corona 2020 und 2021, bei denen weite Teile der Schwimmausbildung auf der Strecke blieben, kann Bäderchef Frank Löser dieses Jahr mit einer positiven Nachricht abschließen. Die Zahl der Schwimmkurse in den Kieler Bädern hat sich verdreifacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Vor Corona gab es circa 500 Kursplätze pro Jahr, 2022 haben wir 1454 anbieten können", berichtete der Geschäftsführer der Kieler Bäder GmbH kürzlich im Sportausschuss. "Wir sind damit auf gutem Weg, den Stau aus der Pandemie abzubauen."

Fast 1500 Schwimmkursplätze im Jahr 2023 in Kieler Schwimmstätten

2020 mussten viele Kurse ausfallen, sodass es nur 212 Plätze gab. Im Folgejahr konnte die Zahl schon auf 806 erhöht werden. Für 2023 rechnet Löser nun noch einmal mit einem leichten Anstieg auf 1498 Kursplätze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne anderen Schwimmerinnen und Schwimmern ihre Wasserzeiten streichen zu müssen, sei das durch zwei Dinge gelungen: die Veränderung der Kursorganisation und die Ausweitung der Angebote in bisher wenig oder nicht genutzten Zeiten – zum Beispiel auf die frühen Nachmittagsstunden. Große Zuwächse habe es auch in den Ferienkursen gegeben, die neben den Bädern auch an einem Badesteg liefen.

„Die Kurse werden jetzt von jeweils zwei Ausbildenden betreut, wodurch bei gleichzeitiger Verbesserung des Betreuungsschlüssels die Kursgröße erhöht werden konnte“, sagt Löser. Außerdem können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den aufsichtsführenden Schichten heraus zusätzliche Kurse geben. Das sei durch die Eingliederung des Personals aus der Schwimmhalle Schilksee, die saniert wird, und der Azubis möglich. Mit den nun knapp 1500 Plätzen seien die Kapazitäten jetzt allerdings ausgereizt, die zur Verfügung stehenden Wasserflächen seien endlich, so Löser.

360.000 Nutzer der Kieler Schwimmstätten bis Anfang Dezember

Weil auch der Schwimmunterricht der Schulen in der Pandemie lange aussetzen musste, er aber für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen oft die einzige Möglichkeit zum Schwimmenlernen ist, durften Kinder und Jugendliche mit einer Kiel-Karte dieses Jahr kostenlos an den Kursen der städtischen Schwimmstätten teilnehmen. Davon profitieren 225 junge Menschen.

Grundsätzlich zeigte sich Löser mit der Entwicklung der Besucherzahlen der Kieler Bäder zufrieden. Bis Anfang Dezember seien 360.000 Nutzer gezählt worden. „Das sind zwar nur 70 Prozent vom absoluten Bestwert im Jahr 2019, aber nach dem Tief aus der Coronazeit haben wir uns ganz gut wieder hochgearbeitet.“ Alleine an den Badestegen an der Förde sprangen 60.000 Menschen in der bewachten Zeit ins Wasser.

Schwimmbetriebe bilden eigene Rettungsschwimmer aus

Im Sommer hatte es große Probleme mit der Bewachung der der Strände, Freibäder und Badestege gegeben, weil die Rettungsschwimmer fehlten. Laut Löser hatten die DRK-Wasserwacht und die Bäderbetriebe gleichermaßen Mühe, genügend Personal zu gewinnen. Im Juni mussten deshalb die bewachten Gebiete am Falckensteiner Strand zeitweise verkleinert werden und das Hörnbad schließen, um Personal von dort abzuziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit sich diese Situation nicht wiederholt, wollen die städtischen Schwimmstätten zum Jahresanfang die Ausbildung neuer Rettungsschwimmer anders aufstellen. Bislang waren sie dabei auf Hilfe von Rettungsorganisationen wie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) oder dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) angewiesen.

Nun soll es auch ohne deren Einbindung vor Ort möglich sein, Menschen zur Rettungsfähigkeit auszubilden. „Die Ausbildung wird unter der Leitung von Meistern für Bäderbetriebe passgenau für die jeweils zu bewachenden Stellen durchgeführt werden.“ Von den Standards des „Silber“-Abzeichens werde dabei nicht abgerückt, betonte Löser.