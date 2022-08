Zwei junge Männer haben einer 16-Jährigen am Mittwochabend am Kieler Hauptbahnhof eine Handtasche geklaut. Doch weit kamen sie auf ihrer Flucht mit der Bahn nicht.

Kiel. Es war nur eine kurze Flucht: Am Mittwochabend haben zwei Männer einer 16-Jährigen am Kieler Hauptbahnhof die Handtasche gestohlen. Doch nur wenig später stellte die Polizei die 21- und 28-jährigen Männer in Neumünster – Videoaufnahmen am Bahnhof hatten sie verraten.

Die Teenagerin meldete den Diebstahl gegen 22.30 Uhr bei der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof. Eine Sichtung des Videomaterials im Bahnhof ergab schnell Täterbeschreibungen der mutmaßlichen Diebe. Daraus ging auch hervor, dass die beiden Männer in einen Zug Richtung Hamburg gestiegen waren.

Mutmaßliche Diebe fuhren ohne Fahrschein nach Neumünster

Die Bundespolizisten in Kiel gaben die Fahndung an die Beamten der Bundespolizei in Neunmünster weiter. Am Bahnhof Neumüster stellten die Beamten die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie mit zur Dienststelle.

Das Diebesgut, eine Handtasche mit Personalausweis, Schlüssel sowie ein Kopfhörer wurde den Männern abgenommen. Es fehlte lediglich Bargeld. Die mutmaßlichen Diebe müssen laut Polizei mit Strafverfahren wegen gemeinschaftlichem Taschendiebstahl rechnen. Da sie ohne Fahrkarten im Zug unterwegs waren, kommen Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen dazu.