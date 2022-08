2. Kieler Klimawoche: So sieht das Programm aus

Kiel. Zum zweiten Mal veranstaltet die Landeshauptstadt die Kieler Klimawoche. Die Aktionswoche läuft vom 27. August bis zum 2. September. Das diesjährige Motto lautet „Gemeinsam allem gewachsen“. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

„Nur gemeinsam werden wir in der Lage sein und nur gemeinsam können wir die Verantwortung tragen, Kiel klimaneutral zu machen“, sagt Doris Grondke, Stadträtin für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt. Wie das klappen soll, wolle man während der zweiten Kieler Klimawoche mit einem „vielfältigen Programm“ zeigen.

Den Auftakt am Sonnabend, 27. August, sowie Sonntag, 28. August, bildet jeweils ab 11 Uhr der „Markt der Möglichkeiten“ rund um die Reventloubrücke. Bis abends gibt es an beiden Tagen Workshops, Vorträge, Infostände, Diskussionsrunden sowie ein noch geheimes kulturelles Angebot.

Zehntes Mobilitätsfest der Stadt Kiel am 28. August

Zudem steigt am 28. August das zehnte Mobilitätsfest der Landeshauptstadt auf den Fähranlegern Reventloubrücke und Dietrichsdorf. Zum Abschluss des Auftaktwochenendes bietet das Kulturschiff „Freedom“ an der Reventloubrücke Platz für ein Klima-Kneipen-Quiz.

In den folgenden Tagen sind im Programm der Klimawoche Besichtigungen des Klärwerks Bülk, des Küstenkraftwerks und des Schwentinetunnels vorgesehen. Das Symposium „Zukunft Bauen“ am Dienstag, 30. August, im Forum Baukultur soll Fachleuten die Gelegenheit bieten, über Themen wie klimagerechte Neubauten, die Erhöhung des Anteils erneuerbaren Energien oder nachhaltige Stadtentwicklung zu sprechen.

Für das Klimawoche-Fest am Donnerstag, 1. September, öffnet die Lille Brauerei ihre Türen. Und am Folgetag lässt sich der Lebensraum Ostsee im Zuge eines Segeltörns auf dem Traditionssegler „Jachara“ erleben. Beim abendlichen „Ocean Summit“ im Regattahaus in Schilksee berichten Rednerinnen und Redner in Kurzvorträgen von ihren kleinen und großen Meeresmomenten.

Auch nach dem offiziellen Ende der Klimawoche hat das Programm noch etwas parat: Die Fotoausstellung "Mind the Earth" bietet einen eindringlichen Blick auf die Klimakrise. Sie ist vom 5. September bis 14. Oktober in der Bürgergalerie der Förde Sparkasse am Lorentzendamm zu sehen. Alle Informationen zum Programm und zu zusätzlichen Angeboten für Schülerinne und Schüler gibt es im Internet unter www.kiel.de/klimawoche.