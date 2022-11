22-Jähriger in Kiel-Gaarden von Gruppe Jugendlicher geschlagen und beraubt

In der Kieler Straße in Gaarden ist am Mittwochabend ein junger Mann niedergeschlagen und beraubt worden. Die Täter nahmen dem Opfer das Telefon ab und flüchteten.

Kiel. In Gaarden ist es wieder zu einem Raub gekommen. Am Mittwochabend wurde ein 22-Jähriger in der Kieler Straße angesprochen und dann niedergeschlagen. Am Mittwoch gegen 22.20 Uhr wurde der junge Mann von einer Gruppe Jugendlicher in der Kieler Straße auf der Höhe der Hausnummern 12 bis 16 angesprochen. Als er die Herausgabe von Kleingeld verweigerte, wurde er niedergeschlagen. Bei der Auseinandersetzung verlor das Opfer sein Handy. Einer der Angreifer nahm das Telefon an sich.

Wie die Polizei Kiel mitteilte, wurde das Opfer bei dem Überfall leicht verletzt. Die Täter flüchteten mit dem Mobiltelefon. Sie ließen jedoch laut Polizei ein blaues Damenfahrrad zurück.

Täter ließen ein Damenfahrrad zurück

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Auch der Einsatz eines Polizeihundes brachte die Beamten nicht auf die Spur der Täter. Das Fahrrad wird jetzt als Spurenträger ausgewertet. Es soll sich bei den Tätern laut Aussage des Opfers um eine Gruppe von drei bis vier jungen Männern gehandelt haben.

Der von dem Geschädigten beschriebene Haupttäter soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er habe ein südländisches Erscheinungsbild und eine normale Statur gehabt. Die Haarfarbe des Täters sei dunkel gewesen. Er habe Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen und einen sehr leichten Bartwuchs gehabt.

Die anderen Täter, bei deren Anzahl sich der 22-Jährige nicht ganz sicher war, sollen ebenfalls etwa 20 Jahre alt gewesen sein, waren aber etwas kleiner als der Haupttäter.

Polizei Kiel hofft auf Zeugen

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können. Insbesondere sind die Beamten auf der Suche nach zwei Zeugen, die die Tat möglicherweise aus ihren Fenstern beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 0431/160-3333.