Stadtteil Gaarden

Feuerwehr Kiel löscht Feuer in Autowerkstatt in der Werftstraße

Feueralarm im Kieler Stadtteil Gaarden: In einer Autowerkstatt in der Werftstraße stand kurz nach 12 Uhr eine Fahrzeuggarage in Brand. Einsatzkräfte der Ostwache und der Hauptwache rückten an.