﻿Chris Farlowe und die Hamburg Blues Band lassen den Groove-Teppich schweben

Blues, Rock, Boogie, Funk, ein junger Gitarrenheld im Spielrausch und eine Rhythm-&-Blues-Legende in Hochform: Das 23. Internationale Kieler Blues Festival ließ am Freitag in der proppenvollen Kieler Räucherei keine Wünsche offen – und so zog das Publikum nach vier Stunden zufrieden warmgerockt zurück in die feuchtkalte Nacht.

Kiel. Nach drei Anläufen konnte am Freitag endlich das hochkarätig besetzte 23. Internationale Kieler Blues Festival stattfinden. Gut 500 Fans des blauen Zwölftakters waren in die Räucherei gepilgert, um die Hamburg Blues Band und deren Stargast, die Rhythm-&-Blues-Legende Chris Farlowe zu feiern.

Den Auftakt machte Michael van Merwyk aus dem westfälischen Rheda-Wiedenbrück. Der mehrfach mit Blues Awards bedachte Hüne musste zwar gesundheitlich bedingt auf einem Stuhl Platz nehmen und war daher hinten im Saal nicht gut zu sehen, dafür aber mit Resonatorgitarre und Bottleneck gut zu hören. Stimme, Spiel und Songs wie „Coffee“ wärmten an diesem feuchtkalten Abend auf, besondere Aufmerksamkeit erregten verblueste Cover von The Clashs „Bankrobber“ oder das final vom ganzen Saal mitgesungene „I Still Haven’t Found What I’m Looking For“ von U2.

Kieler Blues Festival: Türen offen für Rock und Funk

Die Hamburg Blues Band ist vor 40 Jahren bei einer mitternächtlichen Jam Session im legendären Club Onkel Pö entstanden und bis heute aktiv. Das hat Gründe, denn Blues ist bei den Jungs Auslegungssache und von jeher lässt man die Türen offen für Rock und Funk. Zudem ist mit dem 30-jährigen Krissy Matthews an der Leadgitarre frisches Blut im Quartett, und der Junge im extravaganten Outfit zeigte Song um Song seine großartigen Fähigkeiten als Solist und Teamplayer. Im zweiten Song „Stony Times“ zog er alle Register und erntete Szenenapplaus für den spielfreudigen Vortrag.

Kieler Blues Festival lässt Groove-Teppich schweben

So glänzen kann man natürlich nur, wenn einem versiertes Personal zur Seite steht, das den Groove-Teppich nicht nur ausbreitet, sondern schweben lässt, und dafür sorgten Gründungsmitglied Gert Lange (Gesang, Gitarre), Reggie Worthy am Bass und Eddie Filipp am Schlagzeug. Wahnsinn, was Reggie Worthy (u.a. Tina Turner, Stoppok) da an Bassläufen, nicht nur im funky „Can’t Last Forever“ raushaute. Der Blues getränkte Sänger Gert Lange überließ das Mikro zwischendrin dem Briten Matthews für dessen eigene Songs wie der schönen Ballade „Grateful“ oder dem locker rollenden „Hairdrying Drummer Man“.

Legende Chris Farlowe als Star beim Kieler Blues Festival

Das Publikum war mittlerweile voll auf HBB und somit bereit für den Star des Abends: Sänger Chris Farlowe. Es ist müßig, die Namen zu nennen, mit denen der 82-Jährige schon zusammengearbeitet hat; er zeigte, dass er es immer noch draufhat. Waren die Stufen auf die Bühne erstmal geschafft, bewegte er sich auf der Bühne wie ein Pinguin im Wasser. Lässig packte er den Mikroständer und interpretierte mit satter Färbung den Blues-Shuffle „Lonesome Road“. Seelenvoll konstatierte er: „I Don’t Need No Doctor“ und ließ sich stimmlich sogar auf Call and Response mit der Leadgitarre ein.

Chris Farlowe beim Kieler Blues Festival: Lieber Pils als Wasser

Zu Scherzen war der Brite auch aufgelegt: „Scheiße“, meinte er und präsentierte dem Publikum mit trauriger Miene die bereitgestellte Wasserflasche. „Herr Ober, ein kleines Pils bitte!“, rief er in Richtung Tresen. Der Gerstentrunk kam und Farlowe ließ mit der HBB den fetten Boogie „Hard To Get Along With“ von der Kette. Ganz allein auf der Bühne sang er „The Rock“ und wischte sich nach dieser Energieleistung erleichtert den Schweiß von der Stirn. Es folgten mit Publikumschor noch der Small Faces-Titel „All Or Nothing“ und „ein Hit, den die Rolling Stones für mich geschrieben haben – back in Kaiser Times“: „Out Of Time“ von 1966.

Riesenapplaus für Farlowe und die Hamburg Blues Band, bei der abschließend in „Wanna Make Love“ noch einmal jeder Musiker solistisch glänzen durfte.

Das 24. Internationale Kieler Blues Festival findet am 24. Februar 2023 statt. Bis zum 24. Dezember gibt es noch Weihnachtsrabatt auf die Tickets. Mehr unter www.german-concerts.de

Von Von Kai-Peter Boysen