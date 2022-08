﻿30 Grad in Kiel, aber Badesteg Bellevue bleibt dicht

Soziale Sprechstunden: Stadtrat Stöcken kommt in die Stadtteile von Kiel

Energiekosten, Inflation, hohe Preise: Um mit Kielerinnen und Kielern über soziale Themen und städtische Hilfsangebote ins Gespräch zu kommen, besucht der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) 16 Anlaufstellen Nachbarschaft (Anna) in den Stadtteilen von Kiel. Start ist am Mittwoch in Hassee.