﻿Warum sich die Menschen in Kiel noch Bio leisten

Alles Bio oder was? Beim Naturkostladen „Brennessel“ auf jeden Fall. Vor 30 Jahren war der kleine Laden noch ein Exot. Inzwischen aber gibt es fast an jeder Ecke Biowaren zu kaufen. Hier lesen Sie, wie es der Laden in Dorf Pries trotzdem schafft, zu überleben, und warum die Kunden so treu sind.

Friedrichsort. Ein bisschen wirkt es so, als würde hier eine riesige Familie feiern. Doch an diesem Sonnabendvormittag sind in Dorf Pries völlig unterschiedliche Menschen zusammengekommen. Sie alle eint, dass sie den Bioladen „Brennessel“ lieben. Der wird an diesem Tag 30 Jahre alt. Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hofplatz vor dem eigentlichen Geschäft ist rappelvoll. Überall stehen Menschen beisammen, reden, lachen, probieren. Etliche regionale Erzeuger präsentieren ihre Produkte. So ist unter anderem das Team vom Bioland-Hof Hollin aus Felmerholz mit einem mobilen Herd dabei und brät selbstgemachte Kartoffelpuffer.

Große Sortimentsvielfalt im Bioladen „Brennessel“ in Kiel-Pries

An einem Stand lädt der Milchschafhof Solterbeck aus Owschlag zum Probieren von frischem Schafskäse ein. Nebenan bietet der Hof Mevs aus Schinkel Ziegenkäse an, der in Zukunft das umfangreiche Sortiment des Ladens erweitern soll. Dazu gibt es gibt fair gehandelten Kaffee, Sekt, Grillwürste und Crêpes. Vielfalt heißt das Zauberwort – nicht nur am heutigen Tag, sondern auch in den Regalen des Geschäfts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die Zeiten für kleine Bioläden sind nicht einfach. In jedem Supermarkt gibt es inzwischen Biowaren. Und das Geld sitzt bei den Kundinnen und Kunden schon längst nicht mehr so locker. Sind die Menschen noch bereit, sich Bio-Produkte zu leisten?

Die Biobranche verzeichnet einen Verkaufs-Rückgang von 20 Prozent

Gründerin der ersten Stunde, Doris Langfeldt (66), nickt. Sie kennt die Sorgen der Menschen. „Die gesamte Biobranche verzeichnet derzeit einen Rückgang von rund 20 Prozent“, erzählt sie. „So schlimm ist es Gott sei Dank bei uns noch nicht. Aber auch wir merken, dass die Leute überlegen, was sie brauchen.“ Viele Kunden kaufen jetzt weniger. Manche kämen auch gar nicht mehr.

Trotzdem sieht sie positiv in die Zukunft. „Wir haben viele treue Kunden, sodass wir glauben, noch ein bisschen weiterleben zu können.“ Und hört man an diesem Vormittag die Besucher, könnte Doris Langfeldt recht haben.

Von der Einkaufsinitiative zum Erfolgsmodell Was vor 30 Jahren als Einkaufsinitiative begann, hat sich zum Erfolgsmodell entwickelt: Der Bioladen „Brennessel“ ist beliebt bei Jung und Alt. Auf mehr als 100 Quadratmetern Ladenfläche wird von frischem Gemüse über Brot und Milchprodukte bis hin zu Naturkosmetik alles angeboten, was das Bio-Herz begehrt. Gestartet hat „Brennessel“ einst als reine Einkaufsgemeinschaft auf 20 Quadratmetern im Buschblick in Friedrichsort. Einkaufen durften die ersten vier Jahre nur Mitglieder. 2001 kam der Umzug nach Dorf Pries. Schon lange ist hier jeder willkommen. „Brennessel“ ist dem Bundesverband Naturkost und Naturwaren angeschlossen. Bei Umfragen der Zeitschrift „Schrot & Korn“ konnte der Laden wiederholt mit seiner Sortimentsvielfalt punkten und wurde mehrfach zu einem der beliebtesten deutschen Bio-Läden gewählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Beim Essen spare ich nicht“, sagt Karin Horak (39), die gerade mit ihrem Einkauf aus dem Bioladen „Brennessel“ kommt. Brot, Käse, Salate und ein wenig Gemüse hat sie eingekauft. Knapp 100 Euro im Laden gelassen. Zwei- bis dreimal die Woche ist die Tischlerin aus Altwittenbek in Dorf Pries. „Meine Mutter hat den Laden mitgegründet“, erzählt sie lachend. Ein Leben ohne Bio-Produkte sei für sie nicht vorstellbar.

Die Kundinnen und Kunden sparen – aber nicht beim Essen

„Wir versuchen schon zu sparen“, sagt Kunde Ulrich Petersen (63), „aber nicht beim Essen.“ Eine gute Qualität der Lebensmittel sei ihm und seiner Familie wichtig. „Außerdem ist der Laden liebevoll geführt, und es gibt tolle frische Produkte“, fügt der Ingenieur hinzu. So versuche seine Familie eher den Stromverbrauch zu drosseln als den Bio-Einkauf.

Begeisterte Kundin ist auch Cosma Wanschura (56). „Noch vor 20 Jahren konnte ich mir den Einkauf hier nicht leisten“, erzählt sie. Jetzt sei das Portemonnaie zwar etwas besser gefüllt, aber reich sei sie dennoch nicht. Doch Bio-Lebensmittel müssten sein. „Da verzichte ich eben auf teure Flüge, Urlaubsreisen oder andere Konsumartikel.“ Solche kleinen Bioläden müsse man unterstützen. „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich dieses gute Essen hier bekommen kann.“

Lesen Sie auch

Mit drei selbst gemachten Marmeladen als Geburtstagsgeschenk kommt Kundin Marja Paasch (45) gerade um die Ecke. Klar spare auch sie, wo sie könne. Seit Corona habe sie angefangen, ihr Gemüse selbst anzubauen. Zu „Brennessel“ komme sie aber regelmäßig. „Bei dem wenigen, was ich dazu kaufe, achte ich auf Qualität“, sagt die Lehrerin. „Da freue ich mich von Herzen, dass es solche wundervollen Läden gibt - mit so engagierten und wunderbaren Mitarbeitern und einem so breiten Sortiment.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Erfolgsgeschichte vom Bioladen „Brennessel“ soll weitergehen

Zudem verbindet Marja Paasch noch etwas Besonderes mit dem Laden in Dorf Pries. „Ich engagiere mich im Ehrenamt bei Foodsharing Kiel“, sagt sie. „Wir retten Lebensmittel, und da macht auch der Bioladen mit.“ Das sei eine super Sache.

All diese Sätze freuen Chefin Doris Langfeldt, die von fünf Angestellten und drei Aushilfen unterstützt wird. Im kommenden Jahr will sie sich trotzdem in den Ruhestand verabschieden. „An einer Nachfolgelösung wird aber schon gearbeitet“, sagt sie. Die Erfolgsgeschichte – so viel ist klar – soll auf jeden Fall weitergeschrieben werden.