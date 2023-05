3x3-Basketball: Neuauflage des Streetball-Turniers am Kieler Hauptbahnhof

Kiel. Zum ersten Mal fand im vergangenen Jahr am Kieler Hauptbahnhof ein Streetballturnier statt. Bald soll es eine Neuauflage geben: Am 14. und 15. Juli macht die 3 x 3-Germany-Tour Halt in Kiel.

Antreten können Mannschaften in den Kategorien U16 und U18 (jeweils für Jungs und Mädchen), Frauen, Männer und Hobby (ab 16 Jahren). Am 14. Juli findet von 10 bis 20 Uhr zunächst der Wettbewerb in den Klassen U16 männlich, U16 weiblich, U18 männlich und Frauen statt, am Folgetag ziehen dann zwischen 10 und 19 Uhr die Teams der Kategorien Männer, U18 weiblich und Hobby nach. Die Sieger der Klassen U18 W, U18 M, Frauen und Männer qualifizieren sich für das Finalturnier am 3. September in Hannover.

3x3-Basketball war 2021 erstmals olympisch

Beim 3x3-Basketball spielen zwei Teams mit jeweils drei Spielern und einem Auswechselspieler auf einem Halbfeld auf einen Korb. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 feierte die Sportart ihr Debüt auf olympischer Bühne. Das Spiel ist schneller als der herkömmliche Basketball, da die Angriffszeit auf zwölf Sekunden pro Angriff beschränkt ist und es weniger Pausen gibt. Eine Partie dauert insgesamt zehn Minuten, wenn ein Team vorher 21 Punkte erreicht, endet das Spiel vorzeitig.

Ab sofort ist die Anmeldung an dem Turnier in Kiel unter play.fiba3x3.com/events möglich. Die Teilnahmegebühr liegt je nach Altersklasse zwischen 40 und 100 Euro pro Mannschaft und beinhaltet ein Trikot pro Spieler.

KN