﻿Yawara in Kiel feiert Geburtstag: Vom Mobbingopfer zum Jiu-Jitsu-Meister

Kiel. Das Leben ist schon manchmal genial. Was auf den ersten Blick ein großes Unglück ist, kann sich oft als späteres Glück erweisen. So ging es zumindest Klaus Härtel (72). Der Kieler litt als Kind unter Mobbing. Doch das hat ihn nur stark gemacht und seine Zukunft geprägt. Seit 40 Jahren betreibt er zusammen mit seiner Frau Hanni (66) die Sportschule Yawara. Eine Erfolgsgeschichte der besonderen Art.

Wenn man Klaus Härtel beschreiben sollte, würde man ihn vielleicht als „coole Socke“ bezeichnen. Der Mann hat Pranken wie ein Bär und strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. „Der Sport hat mir schon in vielen Lebenslagen geholfen und mich zu einem stabilen Menschen gemacht“, sagt er und lehnt sich im alten 80er-Jahre Sofa in seinem Büro in der Kieler Gerhardstraße zurück.

Sportschule Yawara Kiel: Die ganze Welt der Kampfkunst

In den Bücherregalen aus dunklem Holz reihen sich die Kampfsportbücher dicht an dicht. Dazwischen kleine Wrestling-Figuren aus Plastik. Überall stehen Pokale, hängen Urkunden. Klaus Härtel ist in der Szene bekannt wie ein bunter Hund. „Eine Bank könnte er nicht ausrauben“, sagt seine Frau Hanni lachend. „Ihn erkennt jeder sofort.“

Tausende Schüler hat Klaus Härtel ausgebildet. Auf unzähligen Turnhallenmatten hat er um Siege gekämpft. Im Ring als Wrestler filmreife Shows hingelegt. „Als Kind sah das aber ganz anders aus.“ Er erzählt, wie er als kleiner Knirps in der Schule „gehänselt, aufgezogen und verprügelt“ wurde.

Wie sich ein ehemaliges Mobbingopfer ganz nach oben kämpft

„Damals kannte man das Wort Mobbing noch nicht“, sagt er. „Ich war immer der Kleinste – ein Junge ohne Selbstbewusstsein.“ Er sei ein schwieriger Fall gewesen – verhaltensauffällig und mit „echten Problemen“. „Mit anderen Worten: Ganz normal“, sagt er und lacht.

Als er mit acht oder neun in den Sommerferien zur Kinderverschickung nach St. Peter-Ording kommt, wird er auch dort von den großen Jungs verprügelt. „Dem Anführer schenkte ich damals ein Stück Bernstein, damit er mich nicht mehr verhaut.“ Geklappt hat die Taktik nicht. Als er trotzdem geschlagen wird, rastet er das erste Mal aus. „Ich hatte einen richtigen Filmriss.“ Von da an ist ihm klar: Ich mache Kampfsport!

Von Jiu-Jitsu bis zu Wrestling: Die verschiedensten Kampfkünste werden in Kiel unterrichtet

Doch noch braucht er Geduld. Erst mit 15 wurde man damals aufgenommen. Die erste Probestunde im Judoclub Kiel in der Gutenbergstraße geht dann auch noch mächtig in die Hose. „Der Trainer sagte nur: Vergiss es. Das wird nie was.“ Andere hätten an seiner Stelle vermutlich aufgegeben. Nicht aber der unsportliche Klaus Härtel. „Ich dachte nur: Du Blödmann. Dir zeig’ ich das.“

Seit Anfang des Jahres trägt Klaus Härtel den höchsten Meistergrad in der Kampfsportart Jiu-Jitsu – den 10. Dan-Grad. „Die Krönung von fast 60 Jahren Kampfkunst.“ Seine Erfolgsgeschichte – sportlich und mit der eigenen Sportschule (mehr als 400 Mitglieder und 28 Trainer) – wäre aber nicht möglich gewesen ohne seine Frau Hanni. Mit ihr gemeinsam hat er die Schule gegründet. Seit 42 Jahren sind die beiden ein Paar.

Hanni Härtel von der Sportschule Yawara ist die ranghöchste Dan-Trägerin in SH

Über ihren Mann kam auch Hanni Härtel zum Jiu-Jitsu. Sie trägt den schwarzen Gürtel mit dem 7. Dan. „Damit bin ich die ranghöchste Dan-Trägerin in Schleswig-Holstein“, sagt sie. Und das klingt ganz sachlich. Zudem ist sie Expertin für Frauen-Selbstverteidigung, gab Kurse in Schulen in ganz Schleswig-Holstein.

Aber es gibt auch ein Leben neben dem Sport. Klaus Härtel war jahrzehntelang bis zum Ruhestand Lehrer (Geschichte und Erdkunde) am Kieler Abendgymnasium am Ravensberg. Hanni Härtel hat Sport studiert, später mehrere Bücher über Selbstverteidigung geschrieben und sich mit einem Stickerei-Business selbstständig gemacht.

Mit der Oldie-Band „Remember“ sind die Inhaber der Sportschule Yawara unterwegs

Außerdem sind sie Eltern einer Tochter und Mitglieder der Oldie-Band „Remember“, die sie 1987 mit gegründet haben. Eine legendäre Band. Die schon als Vorgruppe von so berühmten Musikern wie Slade, Suzie Quadro oder Manfred Mann’s Earth Band gespielt hat und immer noch die Massen bewegt. Aber das Zentrum ihres Lebens war und ist immer die Sportschule.

„Ohne Hanni hätte es Yawara nicht gegeben“, sagt Klaus Härtel und blickt liebevoll auf seine Frau. „Das sage ich ganz klipp und klar.“ Beide freuen sich nun aufs Jubiläum und darauf, vielleicht den ein oder anderen Schüler wiederzusehen. Das Jubiläum wird am Sonnabend, 15. Juli, um 16 Uhr mit einer Grillparty im Hinterhof der Gerhardstraße 85 gefeiert.

KN