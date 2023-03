﻿400. Kieler Kult-Talk mit Daniel Günther auf dem gelben Sofa

Es war nur mal so eine Idee. Und sie zündet am kommenden Sonnabend schon zum 400. Mal im Offenen Kanal Kiel. Der bewährte Appell „Lass mal schnacken!“ gilt zu diesem Anlass einem besonderen Gast.

Kiel. Speedway-Legende Egon Müller durfte im Februar 2012 als Erster Platz auf dem gelben Sofa von Gerd Hausotto nehmen. Ähnlich illuster ist der Gast bei der 400. Folge des kultigen Kiel-Talks des Offenen Kanals. Ministerpräsident Daniel Günther plaudert dabei unter anderem aus, was es mit einem historischen Telefonat auf sich hat, das er ausgerechnet vom Klo aus mit seiner Frau führte.

„Was ist eigentlich aus den Leuten geworden“, lautete nach Hausottos Erinnerung die eher Promi-orientierte Leitfrage hinter der Sendung, die längst zu einem Aushängeschild des Offenen Kanals geworden ist. Und tatsächlich gewann der Moderator, der in seinem mittlerweile 82-jährigen Leben vom Verwaltungsleiter bis zum Entertainer vielfältigst unterwegs war, immer wieder Leute mit nicht nur in Kiel klangvollen Namen für seine Schnacks: Dagmar Berghoff, Horst Hrubesch, Uwe Seeler, Björn Engholm und alle nachfolgenden Ministerpräsidenten, die längst nicht vollständige Liste kommt beeindruckend daher.

Daniel Günther erzählt auf dem gelben Sofa von sportlichen Glücksgefühlen

Klar also, dass auch der von seinem Büro lange effektiv abgeschirmte aktuelle Regierungschef der Verlockung in Gelb auf Dauer nicht widerstehen konnte und auf Hausottos Sofa landete. Worum es in dem erwähnten Telefongespräch auf dem stillen Örtchen ging, soll an dieser Stelle zwar nicht verraten werden, wohl aber die Geschichte von Daniel Günthers größtem sportlichen Hochgefühl, als er in der Handball-B-Jugend das Spiel seines Lebens und zwölf Tore gegen den TSV Kropp machte.

Überhaupt gelingt es Hausotto immer wieder, seinen Gegenübern höchst Persönliches zu entlocken, ohne sie bloßzustellen. Was vielleicht an seiner unaufdringlichen Art liegt und mehr noch daran, dass er sich wirklich interessiert für seine Gäste, die im Übrigen keineswegs wirklich prominent sein müssen.

Nicht nur Prominenz zählt auf dem gelben Sofa in Kiel

Ob ein Souffleur am Theater, ein Marionettenbauer oder eben eine Heide Simonis, „Hauptsache jemand macht was Interessantes“, sagt Dirk Neumann, früher als Journalist unter anderem in RTL-Diensten und auch Erfinder des Titels der Talk-Reihe. Neumann, der neben Hausotto als Kopf des Dauerschnacks gilt, geht noch weiter und betont: „In jedem Leben steckt etwas Besonderes, und genau das wollen wir herauskitzeln.“

Überhaupt wäre die Talkshow nicht zum Dauerbrenner geworden, wenn nicht ein Team am Werk wäre, zu dem etliche weitere Engagierte gehören. Zum Beispiel Michael Müller, früher Arzt und als Ruheständler über zunächst allgemeines Interesse am Filmen zum Regisseur geworden. „Schauen, dass da Bewegung reinkommt“, das ist nach seiner Meinung wichtig bei einem solch im Grunde komplett statischen Format. Und so achtet er darauf, dass die Perspektiven wechseln oder das Zoom Details einfängt, die zu den jeweiligen Emotionen passen.

Einmal ging es bei „Lass mal schnacken“ in die Hose

So richtig in die Hose gegangen ist bei „Lass mal schnacken“, für das die Freizeit-Fernsehleute in strikter Disziplin Woche für Woche eine Folge fertigen, fast noch nie etwas. Einmal musste man wegen Tonproblemen nachsitzen, ein andermal sagte ein total neben sich stehender Gast konsequent nur ja oder nein. „Der entschuldigte sich dann, und wir brachten die Folge nie heraus“, erinnert sich der Moderator.

An Gästen auf dem gelben Sofa mangelt es unterdessen immer weniger. „Bis Juli ist die Besetzungsliste voll“, sagt Dirk Neumann, der ebenso wie Frontmann Hausotto motiviert ist wie am ersten Tag. „Solange es geht, machen wir weiter“, bringt der Talker die Sache auf den Punkt.

Die neue Folge mit Daniel Günther läuft erstmals am Sonnabend, 18. März, um 17 Uhr und dann am Sonntag um 19 Uhr im Offenen Kanal. Alle 400 Folgen sind außerdem jederzeit auf YouTube abrufbar.