﻿Rotary-Clubs packen 4000 Pakete für den Johanniter-Weihnachtstrucker

Die Rotary-Clubs des Distrikts 1890 zwischen Flensburg und Buchholz packen 4000 Pakete für Menschen in Südosteuropa. Aus Kiel kamen am Sonnabend, 20. November, insgesamt 490 Pakete zusammen. Die Aktion läuft noch bis zum 16. Dezember.

Kiel. Die Rotary-Clubs des Distrikts 1890 zwischen Flensburg und Buchholz beteiligen sich mit mehr als 4000 Weihnachtspaketen an der Aktion des Johanniter Weihnachtstruckers der Johanniter Unfallhilfe (JUH). Von den Clubs aus Kiel kamen am 20. November insgesamt 490 Pakete für notleidende Menschen in Südosteuropa zusammen. Dabei beteiligten sich rund 80 Mitglieder von sechs Kieler Rotary-Clubs an der Aktion. Jeder Karton wird mit je einem Geschenk für Kinder als auch Zucker, Mehl, Reis, Nudeln, Schokolade, Keksen und Hygieneartikeln bestückt.