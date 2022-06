Momentan rollen The Rolling Stones auf ihrer „Sixty“-Tour quer durch Europa. In München waren sie schon mit ihrem Programm zum 60-jährigen Bestehen der Band, nach Gelsenkirchen kommen Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood dann im Juli. Und vor 46 Jahren, da rockten die Stones sogar mal in Kiel.

Kiel.Stolze 60 Jahre haben sie nun also auf dem Buckel. The Rolling Stones zählen zu den dienstältesten Bands dieses Planeten – und zu den kommerziell erfolgreichsten. Momentan rollen Mick Jagger (78), Keith Richards (78) und Ron Wood (75) samt Steve Jordan am Schlagzeug, Bassist Daryll Jones, Saxofonist Tim Ries, Background-Sänger Bernard Fowler sowie den Keyboardern Matt Clifford und Chuck Leavell auf „Sixty“-Tour durch Europa. Den rund 70 .000 Fans in Münchener Olympiastadion haben sie Pfingstsonntag bereits Satisfaction beschert. Am 27. Juli kehren die Stones dann zurück für einen Gig in der Gelsenkirchener Veltins-Arena.

Zeitsprung: Auch 1976 waren die Stones auf Europatour gewesen. Im Gepäck hatte die Band ihr 13. Album „Black and Blue“, eine ziemlich abwechslungsreiche LP mit Rock („Hand Of Fate“) über Funk („Hot Stuff“) und Reggae („Cherry Oh Baby“) bis zur gefühlvollen Keyboard-Ballade „Fool To Cry“. Am 2. Mai 1976 hätten The Rolling Stones eigentlich in Hamburg in der Ernst-Merck-Halle auftreten sollen. Dann aber wurde das Konzert kurzfristig in die Kieler Ostseehalle verlegt.