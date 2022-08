72-Jähriger aus Kiel wird vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Kiel. Seit Sonntag wird der 72 Jahre alte Klaus-Dieter K. aus Kiel-Russee vermisst. Weil die bisherige Suche der Polizei erfolglos blieb, bittet sie nun die Bevölkerung um Mithilfe. Der 72-Jährige ist aufgrund von Erkrankungen auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen. Eine Straftat dürfte laut Polizei nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei Kiel bittet bei Suche nach Vermisstem um Mithilfe

Zuletzt gesehen wurde der Mann am Sonntag an seiner Wohnanschrift in der Straße Am Blöcken. Mögliche Anlaufpunkte sind nicht bekannt, daher könnte er sich im gesamten Stadtgebiet aufhalten.

Quelle: Polizeidirektion Kiel Klaus-Dieter K. aus Kiel-Russee wird seit Sonntag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe. © Quelle: Polizeidirektion Kiel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klaus-Dieter K. ist etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat graue Haare, die zum Seitenscheitel gekämmt sind, hat eine leicht gebückte Körperhaltung und ist Brillenträger. Es ist möglich, dass er Walking-Stöcke als Gehhilfe benutzt. Zur möglichen Bekleidung ist nichts bekannt.

Wer Herrn K. gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0431/160-3333 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.