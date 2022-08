Ein Verein für die Kaufleute der Landeshauptstadt: Das war das Ziel, als sich vor 75 Jahren der Kieler Kaufmann e.V. gegründet hat. 1947 lag Kiel in Trümmern, und die Geschäftsleute wollten ihren Teil dazu beitragen, auch die Wirtschaft neu aufzustellen. Als Forum des Austausches besteht bis heute der Verein, der sich und sein Jubiläum am Montag feierte.

Kiel. Es ist die Adresse der Kieler Geschäftsleute: Der Kieler Kaufmann ist nicht nur ein für viele Kieler bekanntes gehobenes Hotel, sondern vielmehr und ursprünglich ein Verein der Wirtschaft in der Landeshauptstadt. Passend dazu stießen rund 200 Gäste am Montagabend auf 75 Jahre wechselvolle Vereinsgeschichte an.

Kiels Kaufleute kamen in den Niemannsweg

Ob mit E-Scootern oder Limousinen: Kiels meist Anzug tragende Unternehmerschaft pilgerte am Montagabend an den Fördehang in den Düsternbrooker Niemannsweg. Geladen hatte der Verein Kieler Kaufmann – in den Kieler Kaufmann. Aus dem einstigen Gästehaus des Clubs ist heute ein exklusives Hotel geworden; eine der vielen Geschichten, die der Kieler Kaufmann schrieb.

Wohl niemand kennt diese Geschichte besser als Wilhelm Tischendorf: Der 76-jährige trat 1967 in den Verein ein, war 1991 bis 2012 dessen Präses und ist es heute ehrenhalber. Und Tischendorf kennt die bedeutsamsten Kursentscheidungen.

Am Anfang stand der Wiederaufbau: "1947 hatte die Kieler Kaufmannschaft überhaupt keinen Ort, um sich zu versammeln", sagt Tischendorf – nicht nur lokal, sondern auch symbolisch. Es gab keine Strukturen, keinen Treffpunkt. Die Initiative ergriff Spirituosenhersteller Friedrich Lehment. In den Büchern des 1947 gegründeten Vereins stehen noch heute bekannte Unternehmernamen wie Hacker (Meislahn) oder Langness (Famila/Markant).

Die IHK äußert sich, der Kieler Kaufmann wirkt nach innen

Der erste Präses war Otto Knapp, Teilhaber der Ahlmann-Bank und gleichzeitig IHK-Präsident – eine Verbindung, die bis heute anhält. So sitzt auch der aktuelle IHK-Präsident Knud Hansen im Kaufmann-Vorstand, hielt am Abend ein Grußwort. Und dennoch macht Tischendorf deutlich: „Wir sehen uns weniger als Sprachrohr, sondern mehr als Forum und Netzwerk der Wirtschaft.“

So erklärt sich auch ein bedeutsamer Mitgliederwandel Ende der 1990er-Jahre: „Ursprünglich waren Mitglieder nur Vollkaufleute – aber dann haben wir das erweitert auf bedeutsame Leute der Wirtschaft in Kiel“, sagt Tischendorf. Nun konnten auch Ärzte oder führende Personen aus Unternehmen Mitglied werden. „Ausbaufähig“ sei bis heute zweifelsfrei der Anteil von zehn Prozent Frauen. Da sind sich männliche wie weibliche Mitglieder einig.

Haus Kieler Kaufmann: 1948 begann der Veranstaltungsbetrieb

Was die gesamte Bevölkerung unter "Kieler Kaufmann" kennt, ist vor allem die Prachtvilla mit dem bekannten Hotel. Vereins- und Hausgeschichte seien eng verknüpft, so Tischendorf. Ursprünglich war es ein Sommerhaus der Familie Ahlmann. Die Villa wurde nach dem Krieg in viel Eigenleistung wiedererrichtet – sodass dort 1948 erste Veranstaltungen stattfinden konnten. 1956 kaufte der Verein das Haus. Zu Gast war die politische Elite der jungen Bundesrepublik von Konrad Adenauer bis Ludwig Erhard.

Auch Montag gab es hohen Besuch aus der Politik. Der ehemalige Bundesratspräsident Norbert Lammert regte in seinem Vortrag zum Nachdenken an, ob nicht allzu voreilig von „Zeitenwenden“ gesprochen werde. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer forderte eine Kehrtwende und wieder mehr Unternehmer in der Kieler Politik. Die Landesregierung war dagegen diesmal nicht vertreten: Sie traf sich zeitgleich zur Klausurtagung. „Schlechte Planung“, sagte Präses Hartmut Winkelmann mit einem Augenzwinkern.

1972 entstand der Hotelbetrieb im Kieler Kaufmann

Auch die Pläne rund um die Villa des Kaufmanns änderten sich grundlegend: "Erst war es ein Gästehaus, in dem übernachtet werden konnte", sagt Tischendorf, "aber dann kam Olympia – und den Hype hat der Kieler Kaufmann mitgemacht." 1972 wurde ein schnell angebautes Bettenhaus errichtet, "an dessen Qualität wir bis heute knapsen".

Wie Verein und Hotel Kieler Kaufmann zueinander stehen Der Verein Kieler Kaufmann besitzt und verpachtet sein Clubheim an einen Hotelbetrieb. Nachdem ab 1980 für 20 Jahre lang das Ehepaar Kahlcke Betreiber war, steht seit 2000 der Name Lessau für das Gasthaus am Düsternbrooker Gehölz. In zweiter Generation hat jetzt Kilian Lessau übernommen, der weiterhin von seinen Eltern Marlies und Carl Heinz unterstützt wird. Höchste Zeit nachzufragen, wie Club und Hotel zueinander stehen. KN: Was ist der Kieler Kaufmann für Kiel und seine Gäste? Kilian Lessau: Wir wollen eine kleine Oase sein. Die Gäste sollen das Schöne hier erleben und die Zeit genießen. Warum sind der Club und das Hotel ohneeinander nicht vorstellbar? Beide Seiten können voneinander profitieren. Der Verein hat hier sein Zuhause, und wir haben mit ihm einen starken Partner. Das wurde gerade auch während der Corona-Pandemie deutlich. Welche Bedeutung hat der neue Hotelflügel dabei? Der Flügel ist essenziell. Wir sind ein Fullservice-Hotel. Ohne den Anbau würde es uns jetzt oder spätestens in den nächsten Jahren so nicht mehr geben.

So erhielt der Kieler Kaufmann einen Hotelbetrieb – aber eine nachhaltige bauliche Entwicklung blieb zunächst aus. Ende der 1990er musste der Club entscheiden, was mit dem Heim passiert. Die Villa war sanierungsbedürftig, wurde 2000 bis 2002 erneuert, 2009 wurde später das Schwimmbad, das heute im Wellnessbereich aufgegangen ist, erneuert. 2013 bis 2016 schließlich schloss sich der Neubau des ultramodernen Marienflügels an – ohne den der Kieler Kaufmann heute nicht die noble Adresse mit Sterneküche wäre.

Kern des Kaufmanns sind seine Mitglieder

Der Verein könne sich auf Mitglieder und Sponsoren verlassen, sagt Tischendorf. Veranstaltungsformate wie der Kieler Salon, der Empfang zur Kieler Woche oder das Global Economic Symposium entstanden – aber vor allem wuchs über die vergangenen Jahrzehnte das Vertrauen in die Arbeit des Vereins, der in der Landeshauptstadt tief verwurzelt ist.

Zwar würden im Kieler Kaufmann keine geschäftlichen Absprachen getroffen. Doch aufgenommen werden nur vorgeschlagene Personen mit zwei Bürgen. Mehr als 400 Mitglieder zählt der Kieler Kaufmann inzwischen – ein Verein, der Kiel seit 75 Jahre entscheidend prägt.