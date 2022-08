Frisches Konzept mit großem Erfolg: Auf Einladung des Kirchenkreises Altholstein ließen sich am Sonnabend mehr als 80 Menschen am kleinen Strand in Friedrichsort taufen. Ein sommerliches Fest für Familien, bei dem das Element Wasser eine besondere Rolle spielte.

