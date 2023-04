﻿900 Nato-Soldaten mit fünf Schiffen auf Wochenendbesuch in Kiel

Die Nato gönnt ihrem Einsatzverband 1 eine Pause in der Landeshauptstadt. Fünf Fregatten sind übers Wochenende im Marinestützpunkt Kiel. Die Soldaten waren zuletzt in Nordeuropa im Einsatz.

Kiel. Im Marinestützpunkt Kiel sind an diesem Wochenende viele graue Schiffe: Die Nato ist zu Besuch. Fünf Fregatten des ständigen Einsatzverbandes 1 des Bündnisses sind eingelaufen. Es ist der bislang größte Besuch der Nato in diesem Jahr in deutschen Häfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Etwa 900 Frauen und Männer mit Fregatten aus Portugal, Spanien, Dänemark, Polen und Deutschland sind in der Wik eingetroffen. Die Schiffe waren in den vergangenen Wochen in ganz Nordeuropa von Portsmouth in Südengland bis hinter Bornholm im Einsatz.

Das Flaggschiff des Verbandes ist die deutsche Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ mit Flottillenadmiral Thorsten Marx an Bord. Der 54-Jährige hat das Kommando über diesen Nato-Verband im Januar in Den Helder vom niederländischen Commander Jeanette Morang übernommen.

In Kiel haben die Nato-Schiffe jetzt eine Ruhepause bis zum Montag

Zu dem Verband gehören die dänische Fregatte „Niels Juel“, die polnische Fregatte „General Tadeusz Kosciuszko“, die spanische Fregatte „Alvaro de Bazan“ und die portugiesische Fregatte „Bartolomeu Dias“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir nutzten die Gelegenheit zur Erholung für unsere Frauen und Männer“, so Marx. Die Einheiten haben an vier Manövern in den vergangenen Wochen im Bereich der Nordflanke teilgenommen.

Die portugiesische Fregatte übernahm in Kiel die Rolle als Gastschiff für den Empfang des Admirals. So konnten die deutschen Soldaten der „Mecklenburg-Vorpommern“ die Chance auf einen kurzen Wochenendbesuch daheim nutzen.

In Kiel haben die Nato-Schiffe jetzt eine Ruhepause bis zum Montag. Dann sollen die Schiffe wieder auslaufen. Wohin es geht, unterliegt inzwischen der Geheimhaltung. Fest steht nur, dass diese Einsatzgruppe in der Region bleibt.

Die Lage habe sich verändert, so Marx. Die Aufgaben bei der Überwachung der Seeräume seien nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht weniger geworden. Deshalb fällt auch die traditionelle Sommerpause aus.

Der Verband ist jetzt ganzjährig im Einsatz. Im Sommer wird die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ dann von der „Hessen“ abgelöst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Französische Fregatte bleibt auf See

Ein Schiff des Verbandes musste auch auf See bleiben. Die französische Fregatte „Aquitaine“ ist nicht mit nach Kiel gekommen. Sie war zuletzt in der Irischen See im Einsatz und liegt an diesem Wochenende in Oslo.

Die SNMG1 ist einer der vier ständigen maritimen Einsatzverbände der Nato. Diese Verbände sind vom östlichen Mittelmeer bis Nordnorwegen verteilt. Es handelt sich dabei um zwei Verbände zur Minenjagd und zwei Verbände mit Fregatten und Zerstörern.

Die Verbände werden vom Nato-Hauptquartier Marcom aus der Nähe von London heraus geführt. Eine Aufgabe dieser Verbände ist auch die Überwachung der russischen Aktivitäten auf Nord- und Ostsee.

Lesen Sie auch

Die Ankunft des Verbandes in Kiel markiert außerdem den Beginn der Manöverphase der Nato in diesem Frühjahr in der Ostsee. Bis zum Großmanöver Baltops 2023 stehen zahlreiche Übungen an, an denen auch die designierten Nato-Mitglieder Schweden und Finnland beteiligt werden.