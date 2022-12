Polizei stoppt hartnäckigen Geisterfahrer auf der A 215 bei Kiel

Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Ein Geisterfahrer auf der A 215 bei Kiel ließ sich am zweiten Weihnachtsfeiertag nur durch eine drastische Maßnahme der Polizei stoppen. Nach dem Grund für sein Verhalten gefragt, lieferte der 34-Jährige eine haarsträubende Erklärung.

Kiel. Was machen Sie, wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind und feststellen, das Sie etwas vergessen haben? Die allermeisten Menschen würden wohl die nächste Abfahrt nehmen, auf die Auffahrt in entgegengesetzter Richtung fahren und ihre Fahrt dort fortsetzen. Ein 34-Jähriger hat sich am 26. Dezember auf der A 215 für einen anderen – und deutlich riskanteren – Weg entschieden. Die Polizei konnte seine verbotene Aktion erst mit einer drastischen Maßnahme stoppen.

Aber nun der Reihe nach: Zwei Polizeibeamte des 3. Polizeireviers waren um 10 Uhr im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der Autobahn unterwegs, als ihnen im Bereich des Autobahnkreuzes Kiel-West ein Pkw auffiel. Der Audi stand quer zur Fahrtrichtung auf einer Sperrfläche im Abfahrtsbereich. Der Autofahrer hatte dort gewendet und setzte kurz darauf seinen Weg entgegen der Fahrtrichtung fort.

Trotz des Signals „Stop Polizei“ des Streifenwagens hielt er jedoch nicht an, sondern fuhr in Richtung Mettenhof. „Erst das Querstellen des Streifenwagens konnte ihn stoppen“, so die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand.

Geisterfahrer auf der A 215 bei Kiel: Diesen Grund nannte der Autofahrer für seine Aktion

Der 34-jährige Autofahrer gab gegenüber der Polizei an, dass er etwas zuhause vergessen habe und deshalb umgedreht sei. Den Fahrtweg bis zur nächsten Autobahnabfahrt habe er sich sparen wollen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Der Führerschein des Autofahrers wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.