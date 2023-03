﻿Abbruch im Posthof Gaarden kommt auf Touren

Inzwischen knabbern die Bagger auch an den größeren Gebäuden des verlassenen Postgeländes am Karlstal.

Ab geht die Post. Im wörtlichen Sinn: Am Karlstal in Kiel-Gaarden ist der Abriss der zwischen 1965 und 1967 errichteten Postgebäude in vollem Gange. Das schafft Platz für 800 neue Wohnungen.

