﻿Bald direkt am Kleinen Kiel: Gastronomie direkt am Wasser

Das ABK-Haus am Kleinen Kiel schließt – doch ein Nachfolger ist bereits gefunden. In das Kundenzentrum soll eine Gastronomie einziehen. Allerdings erst 2024. Wohin es die Außenstelle des Abfallwirtschaftsbetriebs wird, ist ebenfalls klar.

Kiel. Speisen und Getränke mit Blick aufs Wasser, und das mitten in Kiel: Direkt am Kleinen Kiel soll eine Gastronomie entstehen. Die Stadt will das Häuschen, in dem eine Außenstelle des Abfallwirtschaftsbetriebes Kiel (ABK) untergebracht ist, in ein kleines Restaurant umwandeln. Das ABK-Kundenzentrum zieht dafür innerhalb der Innenstadt um. Am 27. April eröffnet die neue Anlaufstelle am Europaplatz.