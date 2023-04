﻿Abslippen in Kiel: Die Segelsaison geht wieder los

Sechs Monate lang waren die Segel- und Motorboote in Kiel im Winterlager. Nun wurde abgeslippt. An der Kiellinie wurden 105 größere und kleinere Schiffe ins Wasser gelassen. Ein Thema dabei: Die schwierige Suche nach einem Liegeplatz.

Im Akkord wurde am Sonnabend bei der Segler-Vereinigung Kiel abgeslippt. 105 Segel- und Motorboote wurden im Sporthafen Wik an der Kiellinie ins Wasser gelassen.

Kiel. Die „Wilhelmine II“ hängt am Haken. An einem 15 Meter hohen Kran baumelt das 11,20 Meter lange Boot in luftigen Höhen. Auf dem Steg am Sporthafen Wik direkt an der Kiellinie warten Sabine und Bernd Lemm darauf, dass ihre Yacht ins Wasser gelassen wird. Bei der Segler-Vereinigung Kiel ist das Abslippen im vollen Gange – für die Bootsbesitzer, die einen der begehrten Liegeplätzen haben.

Im Akkord rollen am Sonnabend schwere Fahrzeuge von der Koesterallee hinunter zur Förde. Zwei Tieflader, ein Unimog und ein Jeep bringen die Segel- und Motorboote auf ihren Anhängern ans Wasser. Insgesamt sind es 105 größere und kleinere Schiffe, berichtet Takelmeister Jan Büchel.

Abslippen im Sportboot-Hafen Kiel: Vorfreude auf die Saison

Die Vorfreude auf die nun beginnende Segelsaison ist den Mitgliedern der Segler-Vereinigung anzusehen. Die Stimmung nach monatelanger Winterpause ist gut, entspannt. Es wird viel gelacht. Auch Sabine und Bernd Lemm sind bester Laune. Die „Wilhelmine II“ hat ohne Schwierigkeiten den Weg in die Kieler Förde gefunden, jetzt können die Vorbereitungen für die anstehenden Törns beginnen.

„Meistens brechen wir spontan auf in die Dänische Südsee, in die Flensburger Förde oder an die Schlei“, sagt das Ehepaar aus Elmshorn, das aus Tradition die Kieler Förde als Heimathafen für die „Wilhelmine II“ gewählt hat. „Ich bin seit 40 Jahren Mitglied im Verein“, sagt der 63-jährige Bernd Lemm, der nicht weit entfernt von der Segler-Vereinigung an der Hebbelschule sein Abitur gemacht hat.

Sporthafen Kiel: Kaum freie Liegeplätze seit Corona

Und diese Verbundenheit hat sich ausgezahlt als Sabine und Bernd Lemm vor fünf Jahren die „Wilhelmine II“ gekauft haben. Als Vereinsmitglieder hatten sie bessere Chancen, einen Liegeplatz für ihr neues Boot zu erhalten. Hätten sich die Elmshorner ihr Schiff jedoch einige Jahre später angeschafft, hätte die Treue zur Segler-Vereinigung wahrscheinlich nicht geholfen, um eine feste Anlegestelle zu bekommen. Denn während der Corona-Jahre gab es kaum freie Plätze im Sportboot-Hafen. Und dieser Trend hält an. „2023 gibt es keine Liegeplätze mehr und auch für 2024 sieht es schwierig aus“, berichtet der zweite Takelmeister Michael Paulmann.

Paulmann berichtet von einem Vereinsmitglied, das sich erst kürzlich ein neues Boot gekauft hat, es aber die gesamte Saison über an Land lassen muss. „Der Besitzer hat keinen Liegeplatz gefunden. Er nutzt die Zeit, um sein Boot zu renovieren.“

Schwierige Suche nach einem Liegeplatz: Anfragen bei 20 Häfen

Wie herausfordernd die Suche nach einer Liegemöglichkeit ist, berichtet Alexander. Der Lehrer aus Hamburg hat sich 2021 ein Boot gekauft – ohne sich vorher um einen Platz zu kümmern. „Ich habe bestimmt 20 Häfen überall an der Ostsee abtelefoniert.“ Durch Zufall hat er einen Platz an der Schlei gefunden, den er 2022 tauschte, um in der Kieler Förde festmachen zu können.

Einer der wenigen Glücklichen, die für 2023 einen freien Liegeplatz ergattern konnten, ist Hans-Jürgen Schulz. Der 68-Jährige hat sich die „Wiki“ erst vor Kurzem gekauft. Dass er eine Liegemöglichkeit bekommen konnte, ist nicht selbstverständlich, sagt Schulz, während er den Rumpf seines Segelboots vor dem Abslippen mit einem speziellen Fett einschmiert, damit sich keine Seepocken anheften.

Platzmangel: Jugendabteilung muss enger zusammenrücken

Aufgrund des Platzmangels muss die Jugendabteilung der Segler-Vereinigung enger zusammenrücken. In zwei Boxen liegen drei Boote, berichtet der zweite Jugendwart, Lukas Östermann. Da es sich um kleinere Segelschiffe handelt, sei das jedoch kein Problem.

Und welche Erfahrungen haben die Segler gemacht, wenn sie auf einem Törn sind und in einem fremden Hafern festmachen wollen? „Es ist nicht einfach, manchmal liegt man beengt. Es wird schwieriger, je später man abends kommt“, sagt Bernd Lamm. Je nach Jahreszeit und Hafen versucht das Ehepaar einen Platz zu reservieren. „Meistens kommen wir aber auf gut Glück und legen schon mittags an.“

Etwas entspannter ist das Anlegen für die Jugendabteilung der Segler-Vereinigung. Ihr Boot ist eine Larsen 23, die „Carambolage“, und mit 7,20 Meter so klein, dass man immer einen Platz findet, sagen Lukas Östermann und Julian Heller.