Acht Tipps für den Fall, wenn der Strom einmal länger ausfällt

Kiel. Bei der Vorsorge für einen langen Stromausfall gibt es eine ganze Liste an Punkten zu beachten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat wesentliche Tipps zusammengefasst. Es gibt aber auch Gefahren, die bei der Erzeugung von Strom auftreten können.

Der Notstromgenerator etwa ist eine Lösung für die Versorgung von sensiblen Systemen, wie beispielsweise Aquarien oder größere Kühltruhen. Geräte mit einer Leistung jenseits der 2000 Watt gibt es bereits ab 300 Euro in Baumärkten. "Wichtig ist dabei natürlich, auch an den Treibstoff zu denken", sagt Sarah Hoffmann von der Berufsfeuerwehr Kiel. Die Aufstellung in der Wohnung ist nicht ratsam, da so ein Generator Abgase produziert.

Ein ausreichender Vorrat an Batterien für Taschenlampen empfiehlt sich ebenfalls – und dabei auf die richtige Größe der Batterien für die passenden Lampen achten.

Mindestens ein Radiogerät im Haushalt mit Batteriebetrieb ist sehr sinnvoll. Wichtig ist, dass das Radio nicht über fest eingebauten Akku verfügt. „Das Radio ist ein wichtiges Mittel zur Information“, sagt Ralf Kirchhoff vom Innenministerium.

Leuchtkörper wie etwa Lichterketten oder kleine Strahler mit Batteriebetrieb kann notfalls auch ganze Räume beleuchten. Lichterketten mit LED-Technik sind für wenig Geld im Einzelhandel erhältlich und leuchten oft mit kleinen Mignon-Zellen mehrere Tage.

Kochen mit Gas als Alternative

Teelichter und Kerzen sind ebenfalls eine gute Ergänzung für den Notfall, die Licht und Wärme produzieren. Kerzen sind traditionell die beste Notfallvorsorge.

Für das Kochen ohne Strom empfiehlt sich ein kleiner Gaskocher aus dem Campingbedarf mit auswechselbaren Kartuschen. 10 Butan- oder Propan-Kartuschen sind im Handel für unter 30 Euro zu haben.

Ebenfalls aus dem Camping- und Seglerbedarf stammen tragbare Solar-Panels mit sieben bis 20 Watt Leistung, mit denen Strom erzeugt werden kann. So lassen sich leere Akkus tagsüber wieder gut aufladen.

Ergänzung der Beleuchtung im Außenbereich können Laternen mit Öl als Brennstoff sein. Sie können mit langer Brenndauer lange Licht geben.

Ganz wichtig: Finger weg von Stromkästen. Das „Anzapfen“ von Starkstrom-Leitungen und Generatoren ist lebensgefährlich. Alles, was über den Anschluss mit einem genormten Schuko-Stecker hinausgeht, ist Sache für den Elektrofachbetrieb.