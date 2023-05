﻿Pannenhelfer beim ADAC: 85-Jähriger Kieler verrät, wie sich Autos früher noch reparieren ließen

Kiel/Surendorf. Was ist quietschgelb und steht im Raps? Der alte VW-Käfer von 1959 zieht an diesem Vormittag in Surendorf alle Blicke auf sich. Das Auto der ADAC-Straßenwacht hat 30 PS, vier Zylinder und einen Hubraum von 1184 Kubik. In einem ganz ähnlichen Fahrzeug war Wolfgang Schäfer früher als „Gelber Engel“ jahrelang für den Allgemeinen Deutschen Automobil-Club unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und in jener Zeit hat der heute 85-Jährige so einiges erlebt. Im Gespräch erzählt er von der Autopanne von TV-Showmaster-Legende Rudi Carrell, vom Trick mit dem Nagellack und wie selbst ein Auspuff am Boden noch gerettet werden kann. Schnell zeigt sich: Die Zeiten haben sich grundlegend geändert.

65 ADAC-Pannenhelfer aktuell in Schleswig-Holstein unterwegs

Im Einsatz ist dieser gelbe Käfer schon lange nicht mehr. Er dient dem ADAC in Kiel nur noch zu Repräsentationszwecken. So wie an diesem Tag. Heutzutage sind Pannenhilfe-Fahrzeuge rollende Werkstätten. Allein die Extra-Ausrüstung an Bord wiegt oft bis zu 500 Kilo. Per Laptop gehen die „Gelben Engel“ inzwischen auf digitale Fehlersuche. 65 Pannenhelfer sind aktuell in Schleswig-Holstein unterwegs. Damals waren es 38.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit Schwung öffnet Wolfgang Schäfer am leuchtenden Rapsfeld die Heckklappe beim alten Käfer. Dahinter verbirgt sich der kleine, kompakte Motor. Schmunzelnd zeigt er auf die Benzinpumpe. „Klar konnten wir die per Hand reparieren.“ Ein Gummi, das passend zurechtgeschnitten wurde, reichte.

Die „Gelben Engel“ des ADAC reparierten damals auch mit Nagellack

Auch eine gerissene Verteilerkappe stellte damals kein Problem dar. „Mit einer Reisnadel und Nagellack haben wir sie gekittet.“ Genauso wie einen abgebrochenen Auspuff. „Mit stabilem Schweißdraht habe ich ihn einfach wieder aufgehängt, sodass das Fahrzeug noch in die nächste Werkstatt fahren konnte.“

Damals galt die Devise: Selbst ist der Mann. Wolfgang Schäfer ließ seiner Kreativität und seinem Erfindergeist nur allzu gerne freien Lauf. So erfand er einen Keilriemen, der dank vieler Einzelglieder für jeden Autotyp passend gemacht werden konnte. Da war die sonst übliche Damenstrumpfhose als Keilriemen-Ersatz gar nicht mehr nötig.

Vor knapp 55 Jahren verdienten ADAC-Pannenhelfer 940 Mark

„Anfangs war ich mit einer 600er BMW mit Beiwagen unterwegs“, erzählt er. Ein bisschen Werkzeug, ein Wagenheber, ein Abschleppseil und ein paar der gängigsten Teile – mehr brauchte er nicht. Seinen ersten ADAC-Gehaltszettel aus dem Jahr 1969 hat er auch noch. 940 DM verdiente er damals.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Übersichtlich: Der Motor im alten VW-Käfer steckt hinten. Der frühere „Gelbe Engel“ Wolfgang Schäfer hatte so einige Tricks parat, um Pannen schnell zu beheben. Zum Einsatz kam dabei mitunter auch Nagellack. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Schon als Sechsjähriger war Wolfgang Schäfer hingerissen von Zündverteilern, Vergasern und Motorwellen, wie er lachend erzählt. „Mit Benzin und Pinsel habe ich die schmutzigen Teile sauber gemacht.“ Nach dem Schulabschluss ließ er sich zum Zweiradmechaniker ausbilden und setzte seinen Kfz-Meister noch obendrauf. Ein Mann mit Benzin im Blut.

Wie der ADAC Rudi Carrell, Zarah Leander und anderen Promis half

Mit seinen Fähigkeiten hat Wolfgang Schäfer auch etliche Berühmtheiten aus der Pannennot gerettet. So hatte einst Showmaster Rudi Carrell den ADAC gerufen. Er war damals mit einem großen amerikanischen Straßenkreuzer Richtung Neumünster zu einem Auftritt unterwegs. An die Panne erinnert sich der „Gelbe Engel“ nicht mehr, aber an die Beifahrerin. „Ich dachte nur: Was hat er für eine hübsche Freundin dabei“, erzählt er. „Aber meine Frau klärte mich später auf, dass das die Ehefrau war.“

Lesen Sie auch

Rudi Carrell war damals übrigens so dankbar, dass er in der Münchner ADAC-Zentrale um Erlaubnis bat, Wolfgang Schäfer einen Dankesschein zukommen zu lassen. Etliche Autogramme von Berühmtheiten nennt der Kieler Pannenhelfer ebenfalls sein Eigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sohn Kai wollte auch mal Straßenwachtfahrer werden, wie sein Vater Wolfgang Schäfer. Später wurde er Kfz-Meister. © Quelle: Rainer Pregla

„Die wurden mir immer mitgegeben, wenn ich die Autos der Prominenten wieder zum Laufen gebracht habe.“ Ein Bild mit Unterschrift der schwedischen Schauspielerin Zarah Leander steckt nun ebenso in seinem „Lebensordner“ wie das von Fernsehmoderator Max Schautzer.

ADAC: Digitalisierung der Pannenhilfe

Ob er heutzutage noch gerne Straßenwachtfahrer wäre? Wolfgang Schäfer schüttelt den Kopf. Zu viel Technik, sagt er und winkt ab. „Die Elektronik in den heutigen Autos ist klasse – wenn sie denn läuft.“ Früher habe er bei einer Panne fast immer helfen können. „Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch so hinbekäme wie die heutigen Gelben Engel.“

Zudem seien alte Autos irgendwie „lebendiger“. So wie halt der gelbe Käfer. Der weckt allein schon mit seiner Optik Gefühle. An diesem Tag in Surendorf vor strahlend gelber Rapskulisse ganz besonders.

KN