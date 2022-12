﻿Dame, Bauer, Springer: Schach macht Kinder schlau

Kiel. Eine ganze Schule denkt schwarz-weiß-kariert: Schachbretter auf dem Schulhof, in der Turnhalle und in den Klassenzimmern zeigen unmissverständlich, wofür das Herz der Kinder in der Adolf-Reichwein-Schule im Kieler Stadtteil Dietrichsdorf schlägt. Für ihr Engagement rund um das königliche Spiel erhielt die Grundschule das Siegel „Deutsche Schachschule“ – als eine von vier in Schleswig-Holstein.

„Schon die Hälfte unserer Erstklässler lernt Schach, und in Klasse zwei gehört das Spiel zum wöchentlichen Unterrichtsstoff“, berichtet Schulleiter Hauke Muhs. Außenstehende wundern sich, wie es schon Sechs- und Siebenjährige schaffen, ein derart schweres und komplexes Spiel zu lernen. Die etwas Älteren treten gar zu Landes- und Bundesschachturnieren an.

Denn bei diesem weltweit über alle Kultur- und Sprachgrenzen hinweg etablierten Spiel heißt es: Früh übt sich. „70 unserer 170 Kinder von Klasse eins bis vier sind in den sechs AGs mit großer Freude dabei. Und bei Schachturnieren in Kiel und landesweit schneiden wir meist mit vorderen Platzierungen ab“, verrät Schulsozialarbeiterin Heike Friedrich, die das Spiel mit Bauern, Springern, Dame und König vor vielen Jahren als Ferienangebot in die Adolf-Reichwein-Schule eingeführt hat.

Adolf-Reichwein-Schule in Kiel: Schon Sechsjährige spielen Schach

„Ich hielt das Unterfangen anfangs für aussichtslos, weil ich dachte, Schach sei ein Spiel alter Männer“, erzählt Hauke Muhs. Doch nach den Ferien sei er eines Besseren belehrt worden: „Die Schülerinnen und Schüler kamen derart begeistert in den Unterricht, dass wir Schach fest in unser Schulleben integriert haben.“

Seitdem können die Kinder, wann immer sie wollen, zu den Figuren greifen: Auf dem Schulhof regen Großfelder und –figuren während der Pausen die Spielfreude an, dazu kommen 40 Sets für die Klassenzimmer. „Bei uns wird auch gerne Quattro-Schach mit vier Aktiven gespielt“, berichtet der Schulleiter.

Stolz nahm Hauke Muhs gemeinsam mit Heike Friedrich, dem Kieler Schachchampion und -trainer Dennis Papesch sowie Lehrer Linus Krewitt das Siegel „Deutsche Schachschule“ entgegen. Finn Petersen von der Deutschen Schachjugend übergab das Schild, das ab sofort das Schulgebäude zieren soll. Das Engagement der Adolf-Reichwein-Schule sei ein bundesweites Vorzeigeprojekt, betonte er. Schon 2017 erhielt die Grundschule auf dem Ostufer erstmals die Schach-Auszeichnung, das neue Siegel ist bis 2026 gültig.

Schach: Engagement der Adolf-Reichwein-Schule ist Vorzeigeprojekt

Auch die Kieler Schulrätin Bettina Becker lobte die Initiative: Nur vier Schulen in Schleswig-Holstein dürfen die Auszeichnung „Deutsche Schachschule“ tragen, bundesweit sind es 63. An der Reichwein-Schule stimme schachmäßig alles – angefangen von der Organisation und den Räumen bis zum Material und den ausgebildeten Schachtrainern. Die Kinder müsse man nicht groß motivieren, denn viele merken schnell, „dass Schach unheimlich viel Spaß macht“, erzählt der Schulleiter.

Aus pädagogischer Sicht sei das Spiel ein echter Glücksgriff: Die Kinder lernen Regeln zu verstehen und zu akzeptieren und taktisch vorauszudenken. Außerdem werden Konzentration, Frustrationstoleranz und mathematisches Denken gefördert, ebenso wie Fairness, Teamgeist in der Mannschaft und Ehrgeiz. Eine Zeile eines gemeinsam gesungenen Liedes brachte eine weitere Qualität auf den Punkt: „Zug um Zug, Zug um Zug. Schach, das macht die Kinder klug“.

Kiel schickt Mädchenteam bei Deutscher Meisterschaft im Schach

Schon 2020 konnte die Schule so richtig feiern: Das Mädchenteam hatte sich für die Deutsche Schulschachmeisterschaft qualifiziert und zeigte den Jungen, wie es geht. Danach zwang Corona die jungen Denksportler und -sportlerinnen, im Internet zu spielen und bei Online-Turnieren mitzumachen. Doch in diesem Jahr erstrahlt die Schule wieder ganz schwarz-weiß-kariert – und es darf nach Herzenslust gespielt werden, bis es heißt: Schachmatt!