﻿Ärger in Holtenau: Dauerparkende Wohnmobile verengen Straßen

Für große Fahrzeuge praktisch kaum noch befahrbare Straßen sowie dauerparkende Wohnmobile sorgen für lange Diskussionen im Ortsbeirat von Kiel-Holtenau. Eine positive Entwicklung hingegen: Der Eckenerplatz soll durch Sitzgelegenheiten und Spielgeräte belebt werden.

Kiel. Gleich zu Beginn der Ortsbeiratssitzung in Kiel-Holtenau muss Vorsitzende Heidi Toscan (SPD) die Beschlussunfähigkeit verkünden. Zu viele Ratsmitglieder haben sich an diesem Dienstagabend krank gemeldet und fehlen deshalb. Passend dazu äußert Toscan am Ende der Sitzung ihre Enttäuschung, dass die beiden Ratsleute der Grünen nur äußerst selten die Sitzungen besuchen würden. Die Grünen seien „in den letzten fünf Jahren nur zweimal da gewesen“, so Toscan.