﻿Neuer Ärger ums Parken in Wohngebieten

Wohin nur mit dem mobilen Blech? Diese Frage kommt – teils angetrieben von Knöllchen-Ärger – derzeit in der Russeer Siedlung Demühlen hoch, aber auch in Ellerbek/Wellingdorf.

Trotz neuer Mobilitätsstation mit Angeboten von Carsharing bis Sprottenflotte sind Parkplätze am Tilsiter Platz und drum herum oft Mangelware.

Ellerbek/Wellingdorf/Demühlen. Seit Jahrzehnten, so berichtete eine Einwohnerin bereits in der August-Sitzung des Ortsbeirats Russee/Hammer/Demühlen, werden in der Flemhuder Straße die Autos oft auf dem Gehweg geparkt. Neuerdings jedoch gehe das städtische Ordnungsamt mit Verwarngeld gegen diese Praxis vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Also stehen die Autos in Demühlen nun verstärkt auf der Straße, doch das bringt neue Probleme. Weil die Fahrbahn nicht breit genug ist, werden nach Schilderung von Anwohnern Lieferwagen und im schlimmsten Fall sogar Rettungsfahrzeuge blockiert.

Und das nicht nur theoretisch. Jüngst sei ein Rettungswagen wegen auf der Straße abgestellter Autos tatsächlich nicht bis zum Haus durchgekommen, schrieb eine andere Frau aus der Flemhuder Straße an den Ortsbeirat.

Unverständnis über Knöllchen in Demühlen

Warum plötzlich geahndet wird, was über sehr lange Zeit niemanden gestört hat, das können auch andere Betroffene nicht nachvollziehen. Ihr Argument: Das Parken auf dem Gehweg habe nie Probleme gemacht, weil der Weg nicht befestigt sei und die Fußgänger deshalb ohnehin die nur wenig befahrene Straße nutzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Ortsbeirat hat sich daraufhin an die Stadtverwaltung gewandt, die allerdings wenig Hoffnung auf eine Rückkehr zu den alten Gepflogenheiten macht. Gehwegparken sei laut Straßenverkehrsordnung nun mal überall dort verboten, wo es nicht ausdrücklich per Schild erlaubt ist. Und wer auf der Straße parkt, müsse dafür Sorge tragen, dass genug Platz für andere Autos und ganz besonders für Rettungsfahrzeuge bleibt.

Lesen Sie auch

Nach erster Einschätzung der Ordnungsbehörde sieht es dabei „leider nicht“ so aus, dass das Parken auf den Gehwegen oder auf deren Rändern erlaubt werden kann. Die Breite von wohl zwei bis allenfalls 2,50 Meter sei dafür zu gering.

Der Ortsbeirat hat allerdings immer noch die Möglichkeit, einen Antrag auf entsprechende Freigabe der Gehwege zu stellen. Dann würden die Zuständigen in der Verwaltung die Platzverhältnisse genau messen und prüfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parken am Tilsiter Platz ist ein Problem

Derweil beschäftigt sich der Ortsbeirat Ellerbek/Wellingdorf mit ähnlichen Problemen am Tilsiter Platz und in benachbarten Straßen wie Timke- oder Havemeister- und Danziger Straße. Besonders nach der Feierabendzeit wird es in dem Quartier gewaltig eng, zwei größere Wohnungsbauprojekte drohen die Lage nicht nur aus Sicht des Ortsbeirats weiter zu verschärfen.

Die Stadtverwaltung sieht aktuell dennoch „wenig Spielraum“, um die Situation zu ändern. Die Idee, Anwohnerparken auszuweisen und damit zum Beispiel Firmenwagen herauszuhalten, funktioniert nach ihren Angaben rechtlich nicht, weil dieses Instrument nur in innerstädtischen Lagen zulässig sei.

Kontrolle von Garagen in Wellingdorf

Berechtigt ist aus Sicht der Stadtteilvertretung allerdings der Hinweis, dass viele Garagen als Abstellräume für alles Mögliche genutzt werden, nur nicht für Autos. Weil es aber keine Handhabe gibt, die Art der Nutzung vorzuschreiben, geschweige denn zu kontrollieren, kann es nur bei Appellen bleiben.

Lediglich zu hören, was alles nicht geht, ist dem Ortsbeirat, der sich schon seit zwei Jahren mit dem Problem herumschlägt, allerdings zu wenig. Als „hilflose Reaktion“ brandmarkt Konrad Wetzel (SPD) die Auskünfte aus dem Rathaus. Und für Pascal Andre Schmidt (SSW) zeigt die Stadt, „dass sie nicht wirklich will“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterdessen weist SPD-Ratsherr Matthias Treu darauf hin, dass alle bislang auf den Tisch gebrachten Vorschläge sogar unter den Anwohnern selbst umstritten sind. Er schlägt deshalb eine große Sonderveranstaltung vor, um von der Stadt über den Ortsbeirat bis zu den Anwohnern alle Betroffenen zu Wort kommen zu lassen.