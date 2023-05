﻿Eklat mit Ansage: Kieler Ratsfraktionen kündigen AfD-Boykott an

Kiel. Die neue Ratsversammlung hat noch nicht ein einziges Mal getagt und auch ihre Ausschüsse sind längst nicht gegründet, da zeichnet sich bereits der erste Eklat in der Kieler Kommunalpolitik ab: Fünf Ratsfraktionen wollen die Wahl eines AfD-Vertreters für den Vorsitz im Kulturausschuss blockieren. Damit droht eine monatelange Hängepartie.

Die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD, SSW und Die Linke/Die Partei kündigen an, das Vorschlagsrecht der AfD-Fraktion zu missachten, wenn die Wahl während der konstituierenden Sitzung der Ratsversammlung am Donnerstag, 8. Juni, ansteht. Das erklärten sie jetzt auf Nachfrage. Die Kieler AfD hat bei der Kommunalwahl am 14. Mai sechs Prozent der Stimmen und damit drei der 49 Mandate errungen.

Kieler Rat: AfD hat Anspruch auf Vorsitz des Kulturausschusses

Deshalb hat sie auch den Anspruch auf einen Vorsitz in einem der neun Ratsausschüsse. Die Posten sind am Mittwochabend im Ältestenrat verteilt worden. Erstes Zugriffsrecht hatten die Grünen als Wahlsieger. Sie sitzen künftig dem Hauptausschuss und dem Ausschuss für Wirtschaft und Digitalisierung vor. Die CDU als zweitstärkste Kraft erhält das Vorschlagsrecht im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität sowie im Bauausschuss.

Die SPD hat sich die Ausschüsse für Soziales, Wohnen und Gesundheit sowie für Finanzen, Inneres und Gleichstellung gesichert. Der SSW besetzt den Ausschuss für Schule und Sport. Am Ende blieben noch der Jugendhilfeausschuss, für den sich Die Linke/Die Partei entschied, sowie der Kulturausschuss. Die Fraktionen beraten nun, welche ihrer Mitglieder sie konkret vorschlagen wollen.

Bislang hatte die AfD trotz Fraktionsstatus nach einem ausgeklügelten Zuteilungsverfahren keinen Anspruch auf einen Vorsitz, weil die scheidende Ratsversammlung durch Ausgleichs- und Überhangmandate mit 59 Mitgliedern größer ist als die folgende. Nun nimmt das Gewicht der AfD im Verhältnis aber zu, da im künftigen Rat zehn Vertreter weniger sitzen.

Die drei fraktionslosen Mitglieder von FDP und Die Basis ohne Stimmrecht in Ausschüssen nicht mitgerechnet, umfasst er nur 46 Mandate. Dennoch wollen die anderen fünf Fraktionen der AfD den Vorsitz nicht gönnen. „Wir heben keine Hand für die AfD“, sagt Anke Oetken, Fraktionsvorsitzende der Grünen. „Das ist eine faschistische Partei, deshalb ist das für mich undenkbar.“ Ein Beschluss ihrer Fraktion sei zwar noch nicht gefallen, doch Oetken habe keine Zweifel, dass es dazu kommt.

SSW: „Offenheit und Toleranz statt verengtes Weltbild der AfD“

Auch CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz sagt: „Einen AfD-Ausschussvorsitzenden werden wir nicht mitwählen.“ Sein Amtskollege vom SSW begründet konkret: „Ich sehe die AfD nicht in der Lage, einen Ausschuss zu führen. Gerade im Kulturbereich geht es um Offenheit und Toleranz. Die AfD hat aber eher ein verengtes Weltbild“, sagt Marcel Schmidt.

Er räumt zwar ein, dass der Fraktion nach den Gepflogenheiten der Ratsversammlung der Vorsitz zustehe. „Das kann aber nicht dazu führen, dass eine Partei zum Zuge kommt, die politisch und thematisch ungeeignet ist“, sagt Schmidt. Ähnlich sieht es Björn Thoroe von der Linken. Rainer Kreutz macht darauf aufmerksam, dass der Boykott die Ausschussarbeit erschweren kann.

„Wenn der Ausschuss fünf Monate ohne Vorsitz bleibt, wird er handlungsunfähig. Die Mitglieder können nicht mehr zusammengerufen werden“, so der CDU-Politiker. Dafür, das geben alle Gegner zu, gibt es noch keine Lösung. „Die werden wir dann schon finden“, meint Marcel Schmidt. Bis dahin können die Stellvertreter – in diesem Fall von Grünen und CDU – die Sitzungen leiten.

Ohnehin ist es noch nie vorgekommen, dass ein Vorsitz blockiert wird, heißt es aus dem Büro des Stadtpräsidenten, das für die Organisation zuständig ist. Nach dem Wahlverfahren müssen auf den vorgeschlagenen Kandidaten mehr Ja- als Nein-Stimmen entfallen. Scheitert das, bleibe „das Vorschlagsrecht unentziehbar bei der berechtigten Fraktion“, heißt es.

Kieler AfD-Fraktion sieht Partei zu unrecht stigmatisiert

Komme es auch nach fünf Monaten nicht zu einer Lösung, könne die Kommunalaufsicht einen Beauftragten bestellen. Die AfD-Fraktion kommentiert die Boykott-Pläne nicht weiter. „Wir haben schon damit gerechnet“, sagt Ratsherr und Fraktionsgeschäftsführer Eike Reimers. Er sieht seine Partei ohnehin zu unrecht stigmatisiert.

Reimers bezieht sich auf die Kritik aus einigen Ortsbeiräten, in denen die AfD während der ablaufenden Wahlperiode zwar Sitze hatte, sie aber nicht besetzte. Es habe zwar Bürger gegeben, die das gern übernommen hätten, aber berufliche Nachteile oder soziale Ächtung befürchteten, nur weil sie für die AfD im Ortsbeirat mitarbeiteten, so Reimers. Deshalb fordert er „einen normalen Umgang mit unserer Partei“.

