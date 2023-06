﻿Erste Sitzung nach Wahleklat in Kiel: AfD beharrt auf Vorsitz im Kulturausschuss

Kiel. Wenn der Kulturausschuss der Kieler Ratsversammlung am Dienstag, 27. Juni, erstmals in neuer Zusammensetzung nach der Kommunalwahl tagt, steht möglicherweise nicht nur nüchterne Sachpolitik auf der Tagesordnung, sondern auch eine hohe Hürde im Raum. Alles soll seinen Gang gehen, obwohl die umstrittene Vorsitzfrage des Gremiums weiter unbeantwortet bleibt. Die AfD-Fraktion hat zwar das Vorschlagsrecht für den Vorsitzposten, kommt damit bei den anderen aber nicht durch.

„Der Kulturausschuss ist voll handlungsfähig“, versichert Dirk Scheelje (Grüne), erster stellvertretender Vorsitzender. „Ich agiere als De-facto-Vorsitzender.“ Bei dieser Konstellation kann es nach den Regeln der Gemeindeordnung noch fünf Monate lang bleiben. Diese Frist wird Ausschüssen mit vakanter Leitungsposition eingeräumt, bevor sie als handlungsunfähig angesehen werden.

Kieler Kulturausschuss: Keine Mehrheit für AfD bei Vorsitzwahl

Die Aufgaben des Kulturausschusses müssten dann von der Ratsversammlung übernommen werden. Allerdings streben die Landtagsfraktionen eine Änderung dieser Regel an. In einer gemeinsamen Initiative wollen sie erreichen, dass Ausschüsse in Schleswig-Holstein auf unbestimmte Zeit ohne Vorsitz arbeiten können. Das ist eine Reaktion darauf, dass der AfD nach der Wahl im Mai in mehreren Kommunen solche Führungspositionen zustehen.

Die AfD hatte bei der konstituierenden Sitzung der Kieler Ratsversammlung vor gut zwei Wochen ihren Fraktionschef Fabian Voß als Vorsitzenden des Kulturausschusses vorgeschlagen. Bei der Wahl erhielt Voß aber nicht die erforderliche Mehrheit. Die anderen Fraktionen hatten vorher bereits angekündigt, den AfD-Vertreter nicht zu wählen.

Das Vorschlagsrecht bleibt jedoch weiter bei der Partei. Bis zum Ablauf der fünfmonatigen Frist im November 2023 könnte sie es bei jeder Sitzung der Ratsversammlung ausüben – also noch zwei Mal, wenn die anderen Fraktionen bei ihrer Haltung bleiben und weiter ablehnend abstimmen. Der Rat tagt vorher noch im Juli und im September.

„Der Vorsitz steht uns zu, und wir werden alles daran setzen, ihn auch zu bekommen“, sagt Fabian Voß. Deshalb werde es bei der nächsten Ratsversammlung auch wieder einen Vorschlag geben. Voß verweist darauf, dass bei der ersten Wahl nicht alle gegen ihn gestimmt haben. „Wir rechnen damit, dass sich die Meinung in den anderen Fraktionen weiter wandelt.“

AfD nahm zuletzt kaum am Kulturausschuss in Kiel teil

Fraglich ist jedoch, wie groß das Interesse der AfD am Kulturausschuss eigentlich ist. An den vier Sitzungen, die im laufenden Jahr bereits stattgefunden haben, hat ihr Fraktionsvertreter kein einziges Mal teilgenommen. 2022 war die AfD den Sitzungsprotokollen zufolge nicht einmal bei der Hälfte der Termine anwesend – konkret waren es vier von neun.

Über die gesamte Wahlperiode seit 2018 erschien ein Ausschussmitglied der Partei bei 27 von 42 Sitzungen, also in rund zwei Dritteln der Fälle. „Das wird sich in dieser Wahlperiode ändern“, kündigt Fabian Voß an. Er sei neu in der Fraktion und könne nicht dafür sprechen, was vor der Kommunalwahl gewesen sei. Er wolle die Ausschussarbeit zumindest verantwortungsvoll wahrnehmen.

Wie es aussieht, wird es noch vor November dazu kommen, dass die Fünf-Monate-Frist abgeschafft wird – der Kieler Kulturausschuss also auch ohne Vorsitzenden weiter bestehen kann. „Es wird daran gearbeitet“, bestätigt der SPD-Landtagsabgeordnete Kai Dolgner auf Nachfrage der Kieler Nachrichten. Es handele sich um eine gemeinsame Initiative aller fünf Fraktionen. „Wir wollen zusammen ein Zeichen setzen“, so Dolgner.

Schleswig-Holsteins Gemeindeordnung soll bis November 2023 geändert werden

„Wir als Demokraten müssen eine Partei, die Antidemokraten in ihren Reihen zumindest duldet, nicht zu unseren Repräsentanten machen, denn der oder die Vorsitzende repräsentiert den Ausschuss.“ Ziel sei, dass die Änderungen der Gemeinde- und der Kreisordnung im November 2023 wirksam werden. Deshalb sollte das Verfahren aus seiner Sicht im September in den Landtag eingebracht werden.

Der Kulturausschuss findet am Dienstag, 27. Juni, um 17 Uhr im Forum Baukultur an der Waisenhofstraße 3 statt.

