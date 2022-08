﻿Afghanin erzählt in Kiel: „Die Taliban wollten meinen Bruder ermorden“

Marziya Ahmadi wohnt seit sieben Jahren in Deutschland – ihre Familie ist in ihrem Heimatland Afghanistan in großer Gefahr.

Marziya Ahmadi arbeitet für den Flüchtlingsrat in Kiel. Ihre Familie versteckt sich in Afghanistan vor der Taliban. Im Interview erzählt sie, wie es ist, ständig Angst um die eigenen Eltern und den Bruder zu haben – und was sie sich von der Regierung wünscht.

