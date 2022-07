Für die einen gehören sie einfach zum maritimen Bild dazu, für die anderen können sie zur Plage werden: Möwen. In den Social Media-Plattformen häufen sich Klagen von Menschen, die nachts wegen des Geschreis nicht mehr schlafen können oder sogar attackiert wurden. Wir haben drei von ihnen besucht.

Es werden tatsächlich immer mehr: So wie hier am Bootshafen haben Möwen die Lufthoheit über Kiel. Die Beschwerden häufen sich.

Kiel. Das Möwengeschrei gehört zu Kiel wie das Meeresrauschen, finden einige. Andere fühlen sich nicht nur in ihrer Nachtruhe gestört, sondern haben auch Angst vor Attacken. Ob in der Innenstadt, in Schilksee und Pries-Friedrichsort: Viele Kielerinnen und Kieler schildern in den sozialen Medien von ihren teils bedrohlichen Begegnungen mit dem Tier.

Als Hintergrundkulisse könnten auch Birgit und Peter Bahr gut mit dem Möwengeschrei leben. Doch bei ihnen im Julius-Fürst-Weg brüten derzeit auf den Flachdächern überall Möwen. „Es ist eine Katastrophe“, sagt Birgit Bahr. Nachts ab drei oder vier Uhr sei es vorbei mit der Ruhe. Nachdem eine Möwe ihr mit voller Wucht auf den Kopf geflogen ist – „da merkt man, was die für eine Gewicht haben“ –, geht sie nur noch mit dem Stock vor die Tür, um sich verteidigen zu können. „Ich habe schon Angst.“

Zu einer „Bewaffnung“ rät auch Susanne Schmidt, die ebenfalls dort wohnt: „Am besten man geht mit einem Regenschirm raus.“ Wie schlau die Tiere sind, konnte sie erst kürzlich auf ihrem Balkon am Vogelhäuschen beobachten. Nachdem es der Möwe nicht gelungen war, sich auf das Spitzdach zu setzen, hatte sie dort einen eingeschlagenen Nagel entdeckt. Den hielt sie mit dem Schnabel fest und flog mit dem Dach davon. „Wie haben es aber wiedergefunden“, sagt die gebürtige Friedrichsorterin, die findet, dass „die Möwen definitiv mehr geworden sind“.

Wegen der Möwen in Kiel: Anwohnerin rät von Umzug nach Schilksee und Friedrichsort ab

Die Bahrs wohnen seit vier Jahren in einem der Mietshäuser von Vonovia. Für die beiden hat nicht nur die Population zugenommen, sondern „die Möwen sind auch dreister geworden“. Statt der „diebische Elster“ sind inzwischen die Möwen die wahren Kleptomanen der Lüfte. „Die nehmen sich, was sie wollen“, sagt Birgit Bahr. „Wir wären mit Sicherheit nicht hierhergezogen, hätten wir das vorher gewusst“, sagt sie.

Das dachte sich auch Stephanie Maria Pries, die erst vor Kurzem nach Schilksee gezogen ist. Trotz Ohropax konnt sie nachts vor lauter Vogelgeschrei nicht schlafen. „Wenn es dauerhaft gewesen wäre, hätte ich über einen Umzug nachgedacht“, sagt sie. Inzwischen habe sich die Situation aber wieder etwas beruhigt. Ein wenig Sorge bereitet ihr aber, wie sich die Population die nächsten Jahre entwickelt, da Möwen keine natürlichen Fressfeinde haben. Wer einen Umzug plant und Nachtruhe braucht, dem rät sie, Gegenden mit Flachdächern und Stadtteile wie Schilksee und Friedrichsort zu meiden.

Möwenplage entlang der Kieler Förde wie hier in Friedrichsort. Die Raubvögel sorgen insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit für stundenlanges lautes Geschrei. Viele Anwohner wie Birgit Bahr sind genervt. Die Tiere machen sehr viel Dreck und attackieren die Menschen. © Quelle: Ulf Dahl

Angst um den eigenen Hund

Manche ihrer Erzählungen erinnert ein wenig an Alfred Hitchcocks Film „Die Vögel“. Wenn sie das Haus verlässt, geht ihr Blick erstmal in Richtung Dach. Dort sitzen die Möwen „und haben alles im Blick“. Man fühle sich richtig beobachtet, wenn man ins Freie tritt. Auch gehe dann das Geschnatter los, als ob die miteinander kommunizieren, so Bahr. Sorgen macht sie sich dabei auch jedes Mal um ihren Yorkshire Terrier. „Wenn sie den erwischen, ist er weg.“

Die Bahrs sehen auch die Vonovia in der Pflicht. Schließlich ließe es sich aus ihrer Sicht verhindern, dass überhaupt Nester gebaut werden. Auf Nachfrage bei der Vonovia, sagt Christoph Schwarz, Nord-Pressesprecher: „Leider ist es so, dass die Möwen auch auf anderen Flachdächern Brutplätze vorfinden. Deshalb ist es aus unserer Sicht nicht zielführend Maßnahmen gegen das Brüten einzuleiten.“

„El Möwenschiss“: Möwe zwischen Störenfried und Attraktion

Wer an Küstengebieten ein Restaurant betreibt, versucht natürlich alles, um seine Gäste vor Möwen zu schützen. „Sobald der Gast kurz aufsteht, um sich etwas zu holen, landen die Möwen auf dem Tisch“, sagt André Zipner vom „El Möwenschiss“ in Schilksee. Deshalb setzt er auf Schirme mit Pieksern. Seine Servicekräfte haben trotzdem jeden Morgen gut zu tun, die Hinterlassenschaften der Vögel wegzuwischen. Für ihn ist es jedes Jahr das gleiche Spiel, das er mit Gelassenheit nimmt. „Das ist wie mit den Affen auf Gibraltar“, sagt Zipner. „Ich sehe das auch als Attraktion.“ Klar seien die Möwen auch lästig, manche Gäste reagierten sauer oder bekämen einen Schreck, aber am Ende „nehmen die Leute das als witzige Anekdote mit“, glaubt er.

Das tun andere Städte gegen die Möwen In Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) versucht man, die Möwen mit ihren eigenen Panikschreien zu verscheuchen. Auf dem Dach der Konzerthalle West ist ein Lautsprecher samt Bewegungsmelder installiert. Auf Helgoland erzeugt eine Beschallungsanlage in einem für Menschen und andere Tiere nicht hörbaren Frequenzbereich Schallwellen, die Möwen auf ihrem Gefieder als störend empfinden. Auch in Hamburg kommt dieses System zum Einsatz. Kiel dagegen setzt seit Jahren ausschließlich auf ein Fütterungsverbot mit bis zu 1000 Euro Strafe. Doch das hält die Möwen augenscheinlich nicht vom Mundraub ab.

Die Fischbrötchen von Maria Lerdon finden nicht nur ihre Kunden lecker. Um ihren Goldfisch-Kiosk ist sowohl auf der Erde als auch in der Luft immer reger Betrieb. Zumal derzeit wieder viele Möwen ihre Nester auf dem Dach der Schwimmhalle gebaut haben. Sie und ihr Team raten den Kunden, auf die Möwen aufzupassen und eine Hand über das Fischbrötchen zu halten. Außerdem hat sie einen Riesenschirm angeschafft, „damit die Gäste darunter geschützt sitzen können“. Natürlich gehöre die Möwe zur Küste, aber man könnte mehr unternehmen. Zumal sie immer wieder erlebt, wie geschockt die Menschen sind, wenn sie mal eine Möwe am oder auf dem Kopf hatten.