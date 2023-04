﻿„Aidanova“ geht mit LNG in den Tanks ab Kiel auf Kreuzfahrt

Kiel. Die „Aidanova“ ist in Kiel eingetroffen. Das größte Kreuzfahrtschiff des Jahres im Hafen wird 2023 die erste Saison verflüssigtes Erdgas in den Tanks haben. Der Start am Sonnabend verlief aber etwas holprig.

Kiel war der Endhafen der Verlege-Reise, die am 15. April in Gran Canaria begonnen hatte. Die meisten der rund 6000 Passagiere wollten deshalb mit Bus und Bahn abreisen. Das löste jedoch am und rund um den Ostseekai ein Chaos aus.

Die Schlangen vor dem Haltepunkt der Shuttlebusse zum Bahnhof erreichte irgendwann die Länge des Schiffes. Über 300 Meter standen Gäste in der Warteschlange. Die Ursache war bei der Stena Line zu suchen.

Lastwagen der Stena Line sorgten für Chaos

Da gleichzeitig die Lastwagen, die mit der Stena Line angekommen waren und auf die Kaistraße drängten, kamen die Shuttlebusse für die Kreuzfahrer nicht zu den erforderlichen Umläufen zwischen Bahnhof und Schiff.

Viele Hundert Passagiere gingen deshalb mit ihren Rollkoffern zu Fuß zum Bahnhof. Die Taxi-Fahrer machten außerdem gute Geschäfte. 20 Euro für die Kurzstrecke zum Bahnhof war der meistgehörte Preis.

Start mit LNG-Betrieb im Kieler Hafen

Mit der „Aidanova“ startet in Kiel im Hafen das LNG-Zeitalter. Das 2018 von der Meyer Werft gebaute Schiff hatte im vergangenen Jahr Diesel statt LNG als Treibstoff benutzt. In diesem Sommer soll die „Aidanova“ in Kiel mit LNG fahren.

„In Vorbereitung auf den Saisonstart in Kiel wurde die ’Aidanova’ zuvor auf den Kanarischen Inseln mit LNG betankt“, so eine Sprecherin der Reederei. Auch wenn LNG noch fossilen Ursprungs ist, so ist dessen Nutzung für AIDA Cruises eine wichtige Brückentechnologie auf dem Weg zur Erreichung des klimaneutralen Schiffsbetriebs seiner Flotte.

Beim Einsatz von LNG als Treibstoff werden die Emissionen von Feinstaub und Schwefeloxiden nahezu vollständig vermieden, und der Ausstoß von Stickoxiden und verringert sich deutlich.

„In der aktuellen Saison ist geplant, die ’Aidanova’ in Kiel regelmäßig mit LNG zu versorgen. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen“, so die Reederei-Sprecherin. Im vergangenen Jahr hatte die Preisexplosion beim LNG dafür gesorgt, dass die Reederei das Schiff mit Marinediesel betreiben musste.

Tanker holt das LNG aus Rotterdam oder Zeebrügge

Für die Betankung mit LNG wird bis zum kommenden Wochenende noch ein Ponton nach Kiel gebracht. An dem Ponton macht dann ein Versorgungstanker fest, der mit dem Flüssigerdgas aus den Niederlanden oder Belgien nach Kiel kommt.

Die „Aidanova“ war 2018 das weltweit erste Kreuzfahrtschiff mit Motoren für den Einsatz von LNG. Das für rund eine Milliarde Euro auf der Meyer Werft gebaute Schiff wird von vier in Kiel konstruierten und in Rostock montierten MaK-Dualfuel-Motoren angetrieben.

Crew nutzt in Kiel die Chance zum Landgang

Mit einer Vermessung von 183858 BRZ ist es das größte Schiff in diesem Sommer in Kiel. In den 2626 Kabinen ist Platz für rund 6600 Passagiere. Für die 1500 Crewmitglieder besteht in Kiel auch die Chance zum Landgang.

Die Auswirkungen sind bereits in der Innenstadt zu sehen. So gibt es in der Holstenstraße inzwischen einen Asia-Markt, der Produkte speziell für Crewmitglieder der Schiffe im Sortiment hat. Und auch die Seemannsmission hat in ihrer Lounge im Ostseekai viele Dinge für die Crew im Angebot.

Die Silhouette der 337 Meter langen und 42 Meter breiten „Aidanova“ wird am Ostseekai bis zum 4. November jeden Sonnabend zu sehen sein.

Das Schiff steuert von Kiel aus die Fjorde Norwegens und Häfen in der Ostsee an. Im Winter kreuzt das Schiff vor den Kanarischen Inseln im Atlantik.