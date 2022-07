﻿„Aidanova“ muss nach Feueralarm Route ändern

Das Kreuzfahrtschiff „Aidanova“ muss den Besuch im norwegischen Kristiansand am Donnerstag kurzfristig absagen. Grund ist ein Zwischenfall an Bord, der den Antrieb kurzzeitig lahmlegte. Das Schiff sollte deshalb mit zwei Schleppern in Kristiansand einlaufen. Da nur ein Schlepper verfügbar war, wurde Kurs auf Kopenhagen genommen.

Kiel. Das Kreuzfahrtschiff „Aidanova“ muss seine aktuelle Reiseroute ändern. Der geplante Besuch in der südnorwegischen Hafenstadt Kristiansand wurde am Donnerstag nach einem technischen Zwischenfall gestrichen.

„Das Schiff hatte gegen 11 Uhr ein kleines Problem an Bord und brauchte danach für das Einlaufen in Kristiansand zwei Schlepper. Es gibt dort aber nur einen“, so eine Sprecherin des norwegischen Rettungs- und Küstenwachzentrums Süd in Sola. Es habe aber keine Rettungsaktion gestartet werden müssen. „Die Besatzung brauchte keine Hilfe von uns“, so die Sprecherin.

„Die Besatzung brauchte keine Hilfe“

Der Kapitän der „Aidanova“ entschied sich nach kurzer Wartezeit auf der Reede vor Kristiansand zur Weiterfahrt nach Kiel. Der Besuch in der norwegischen Hafenstadt wurde ersatzlos gestrichen. Dafür durften die Passagiere auf der Reede den Tauchversuchen des Kieler U-Boot-Neubaus „Impeccable“ zuschauen. Das für Singapur bestimmte U-Boot ist gerade im Rahmen der Probefahrt vor Kristiansand.

Bei dem Problem handelte es sich nach KN-Informationen um einen Feueralarm, der durch versehentlich ausgetretenen Wasserdampf im Maschinenraumbereich ausgelöst wurde.

Fehler bei Routinearbeiten an den MaK-Motoren

Der Fehler soll bei routinemäßigen Wartungsarbeiten an den MaK-Motoren aufgetreten sein. „Für die Passagiere hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden“, so Aida-Sprecher Hansjörg Kunze. Zum Ausgleich für den entgangenen Landgang in Kristiansand gibt es jetzt am Freitag außerplanmäßig Landgang in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Das 337 Meter lange und 42 Meter breite Kreuzfahrtschiff soll am Sonnabend wieder planmäßig in Kiel einlaufen. Am Mittwoch hatte die 2018 von der Meyer Werft gebaute „Aidanova“ im Hafen von Bergen erst eine Ladung verflüssigtes Erdgas (LNG) als Treibstoff übernommen.

Nach derzeitiger Planung wird die "Aidanova" nach dem Stopp in Kopenhagen am Sonnabend in Kiel am Ostseekai eintreffen. Dort endet die einwöchige Reise. Den Sommer über wird das Schiff von Kiel aus für Kreuzfahrten eingesetzt.