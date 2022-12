Wärme nach Grad Celsius und Wärme in der Maßeinheit Menschlichkeit: Der von der Diakonie Altholstein ausgerufene Wärmewinter will beides fördern. Nicht nur zur Weihnachtszeit.

Gaarden. Nicht nur die Gradzahl auf dem Thermometer zeigt an, wie viel Wärme gerade vorherrscht, sondern auch der Grad des Miteinander der Menschen. Die Diakonie Altholstein will sich mit ihrer Aktion Wärmewinter gegen Kälte in jeder Form stemmen. Ein Ausrufezeichen setzen große Kochaktionen am Freitag und am folgenden Heiligabend.