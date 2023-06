﻿Alkohol und Unfälle zur Kieler Woche 2023: Dieses Fazit ziehen Kliniken

Kiel. Auch die Krankenhäuser ziehen im Rückblick auf die Kieler Woche 2023 nun Bilanz – und die fällt durchwachsen aus. Zwar hat der neue „Liegeplatz“, ein Zelt zur Erstversorgung am Ostseekai, sowohl aus Sicht des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) als auch des Städtischen Krankenhauses (SKK) für Entlastung gesorgt. Das Aufkommen in den Notaufnahmen sei dennoch erhöht gewesen, berichteten beide Kliniken. Zeitweise mussten diese von der Leitstelle abgemeldet werden.

So war die Lage am Städtischen: Hitzebedingte Kreislaufzusammenbrüche, Schnittwunden, Magen-Darmerkrankungen – und alkoholbedingte Notfälle: „Tatsächlich ist die Zentrale Notaufnahme zur Kieler Woche enorm frequentiert gewesen“, teilte SKK-Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel mit. Ihre Erklärung: „Zur inzwischen üblich hohen Anzahl an Notfällen kamen die Kieler-Woche-assoziierten Notfälle noch hinzu.“

Komasaufen zur Kieler Woche 2023: Kein Fall im Städtischen Krankenhaus

Es gebe aber auch eine erfreuliche Entwicklung: Während der Kieler Woche wurde kein einziges Kind und kein einziger Jugendlicher mit Alkoholkonsum als Notfallursache eingeliefert, so die Sprecherin. „Das ist seit Jahren nicht mehr vorgekommen.“

So war die Lage am UKSH: In der Integrierten Notaufnahme (INA) wurde ebenfalls ein erhöhtes Aufkommen von Patienten verzeichnet – vor allem bei erkrankten Erwachsenen, erklärte der Ärztliche Leiter der INA, Dr. Domagoj Schunk. Das Thema Alkohol stand dabei wie in jedem Jahr im Fokus: Alkoholbedingte Stürze und Unfälle – auch mit E-Rollern –, die chirurgisch behandelt werden mussten, seien ein Schwerpunkt gewesen.

Am UKSH gab es, anders als im SKK, einige jugendliche Patienten, die wegen starker Trunkenheit medizinisch betreut werden mussten. Schunk zufolge kamen fünf junge Patienten wegen Alkoholvergiftung in die Kindernotaufnahme, wurden zum Teil auch stationär überwacht. Aufgefallen sei bei den Fällen auch ein Mischkonsum mit anderen Substanzen wie Cannabis.

Das Sanitätszelt am Ostseekai – der „Liegeplatz“ für die Erstversorgung von Kieler-Woche-Patienten – hat die Kliniken in Kiel entlastet. In der gestellten Situation auf dem Bild versorgt Sanitätshelfer Jannis Jost vom ASB Tjorge Lass im Zelt am Ostseekai, das Liegeplätze für acht Personen bot. © Quelle: Sven Janssen (Archiv)

Grundsätzlich, betont der Mediziner, „ist das Feuerwehrkonzept mit dem Behandlungsplatz aus Sicht unseres Klinikums gut aufgegangen.“ Das bestätigt auch Birgitt Schütze-Merkel: „Wichtig ist uns der Hinweis, dass es eine Entlastung der Notaufnahme durch die „Liegeplätze/Notfallinseln gegeben hat.“ Gerade alkoholbedingte Notfälle seien damit im SKK reduziert worden.

Notaufnahmen zur Kieler Woche zum Teil überlastet: Lange Wartezeiten

Dennoch kam es punktuell zu Überlastungen der Notaufnahmen: Sowohl die Zentrale Notaufnahme des SKK als auch des UKSH waren Schütze-Merkel zufolge am Dienstag der Kieler Woche zeitweise bei der Feuerwehr abgemeldet. Rettungswagen hätten die Kliniken daher abwechselnd angefahren. „Infolge der hohen Anzahl an Notfallfahrten kam es zu Staus an Rettungswagen und auch zu teilweise langen Wartezeiten.“

