﻿Viel Wohnraum, kreatives Dorf: So soll die Alte Mu in Kiel zum Stadtquartier werden

4600 Quadratmeter reine Wohnfläche und die Entwicklung eines kreativen Dorfs: Die Alte Mu in Kiel soll zu einem neuen Stadtquartier werden. Was geplant ist und warum es bei der Finanzierung die Hilfe der Stadt Kiel braucht.

Kiel. Es ist ein ambitioniertes Projekt: Bis 2029 soll sich die Alte Mu am Lorentzendamm in Kiel auf einer rund 7500 Quadratmeter großen Liegenschaft in ein „kreatives Dorf“ verwandeln. Die Vorplanungsphase steht kurz bevor – in rund einem Jahr soll dann mit dem Bau begonnen werden. Insgesamt rechnen die Verantwortlichen mit Kosten von rund 30 Millionen Euro. Was ist geplant?

Bereits heute ist die Alte Mu ein kreatives Zentrum in Kiel. Auf dem Gelände sind Non-Profit-Organisationen, Start-ups und andere Unternehmen aktiv. Dieser Kern soll auch in Zukunft bleiben. Heißt: Die Werkstätten bleiben genauso erhalten wie der „Schlüsselbau“ im vorderen Teil.

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird es dort natürlich Sanierungen geben, zudem ist ein großer Dachgarten mit essbaren Pflanzen geplant. „Die Alte Mu wird ein offener Ort für alle bleiben“, sagt Leona Sedlaczek vom Verein Alte Mu Impuls-Werk, der sich um die kulturellen Aufgaben des Quartiers kümmert.

Viele neue Wohnungen auf dem Gelände der Alten Mu in Kiel geplant

Neu sind die Wohnungen, die in zwei mehrstöckigen Gebäuden an den Rändern gebaut werden sollen. Die Planungen sehen eine reine Wohnfläche von 4600 Quadratmetern vor, dazu kommen 1900 Quadratmeter für Nebenflächen, Technik und Konstruktion. Alle Wohnungen sollen vermietet werden, der Anteil an sozialem Wohnraum beträgt mindestens 30 Prozent.

„Wir können uns auch gut 50 Prozent sozialen Wohnraum vorstellen“, sagt Harald Frank, der zusammen mit Friederike Kopp Geschäftsführer der Genossenschaft Alte Mu sowie der Tochtergesellschaft Urbane Impulse ist. Letztere fungiert als Bau- und Betriebsgesellschaft des Projekts.

Drei Wohnformen soll es auf dem Gelände geben: Studierendenwohnungen, Atelierwohnungen und Cluster-Wohnungen. Die Wohnungen für Studierende umfassen Einzelapartments und klassische Wohngemeinschaften. Die Atelierwohnungen richten sich besonders an Künstlerinnen und Künstler, die Wohnen mit kreativer Arbeit im Atelier verbinden wollen. Kleine Wohneinheiten mit Anschluss an gemeinschaftlich nutzbare Bereiche ist die Idee hinter den Cluster-Wohnungen.

Alte Mu in Kiel: Vorplanung kostet 1,8 Millionen Euro

Möglich wird das Projekt durch die Unterzeichnung eines Erbbauvertrags vom Land Schleswig-Holstein und der Genossenschaft Alte Mu, der die Nutzung des Grundstücks für 99 Jahre festgelegt. Dadurch kann die Alte Mu das Gelände langfristig nutzen. Damit das Erbbaurecht im Grundbuch eingetragen wird, muss die Genossenschaft die Finanzierung für das Projekt bis Ende 2023 aufstellen. Diese Frist soll in Absprache mit dem Land aber ein wenig verschoben werden.

Denn: Die Finanzierung der Vorplanung des Projekts ist noch nicht gesichert. „Durch den Krieg in der Ukraine haben sich die Bedingungen leider verschlechtert“, sagt Kopp. 1,8 Millionen Euro werden für die Vorplanung benötigt, 360 000 Euro übernimmt ein Investor, 440 000 Euro gibt es als Darlehen von einer Bank.

Neues Quartier in Kiel soll bis 2029 fertig sein

Bei der fehlenden Million Euro soll die Stadt Kiel helfen, entweder mit einem Zuschuss oder einer Bürgschaft. Die Chancen stehen gut, in der vergangenen Ratsversammlung bekannte sich eine große Mehrheit zum Projekt Alte Mu.

Wenn alles glattgeht, könnte im Laufe des kommenden Jahres mit dem Bau begonnen werden. Die Kosten liegen bei rund 30 Millionen Euro. Das Geld soll aus Darlehen, Fördermitteln und Eigenkapital der Genossenschaft kommen. Ein Genossenschaftsanteil kostet 600 Euro. Laut Frank soll das neue Quartier bis 2028 oder 2029 fertig sein.

Vorher stehen aber kurzfristige Arbeiten in der Alten Mu an: 600 Quadratmeter Bodenfläche werden in den kommenden Wochen ausgetauscht. Der Grund: Der alte Boden ist asbesthaltig, wie sich vor Kurzem herausstellte. Eine Schadstoffbelastung in der Luft liegt nicht vor. Zu größeren Einschränkungen kommt es durch die Arbeiten nicht.