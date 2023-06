﻿Alte Mu: Nun kann der Umbau geplant werden

Kiel. Feierstimmung in der Alten Mu: Der erste Millionenbetrag für den Umbau des ehemaligen Gebäudekomplexes der Muthesius-Kunsthochschule zu einem kreativen Stadtteil Kiels ist gesichert. Einen erheblichen Anteil trägt die Landeshauptstadt. Damit beginnt die konkrete Planung für das außergewöhnliche Projekt, das am Ende ein Zuhause für 350 Menschen bieten soll.

Friederike Kopp ist die Erleichterung anzumerken, als sie am Dienstag vor ihren Mitstreitern die Arme hochreißt. „Wir haben etwas zu feiern, denn die erste Phase der Finanzierung ist abgeschlossen“, sagt die Co-Vorsitzende der Genossenschaft Alte Mu freudig. Die nötigen 1,8 Millionen Euro für die ersten architektonischen Planungen sind nun komplett.

Alte Mu: Stadt Kiel schießt eine Million Euro als Starthilfe zu

Zuletzt kam die Zusage von der Stadt Kiel, die den Betrag von einer Million Euro als Starthilfe zuschießt. 360 000 Euro übernimmt ein Investor, 440 000 Euro gibt es als Darlehen von einer Bank. Die Beteiligten atmen deshalb so schwer auf, weil die Idee für das Modellquartier schon lange besteht. „Ich habe bereits seit knapp neun Jahren mit der Alten Mu zu tun“, sagt Renate Treutel, Bürgermeisterin und Stadträtin für Kultur, bei der Übergabe des Förderbescheids.

Treutel erinnert sich an Vorbehalte, weil es sich um ein Sahnegrundstück in der Innenstadt Kiels handelt. „Die Ängste waren groß, eines Tages vor einer Bauruine zu stehen“, sagt sie. „Mit der Zeit wurde aber klar: Hier weiß man, was man will. Ihr habt euch zunehmend professionalisiert“, so Treutel an die Vertreter der Genossenschaft gerichtet.

„Unser Zuschuss wurde nicht nötig, weil ihr euch verkalkuliert hättet, sondern weil die Bank die Rahmenbedingungen geändert hat“, so Treutel. „Die Alte Mu braucht die Stadt, aber die Stadt braucht auch die Alte Mu, denn sie steht für den Mut, neue Wege zu gehen.“ Auch Harald Frank, der neben Friederike Kopp der Genossenschaft vorsitzt, spricht von einer „Partnerschaft auf Augenhöhe“ zwischen Stadt und Alter Mu.

Auch Wohnungen und Ateliers in Kiels Alter Mu geplant

„Die Stadtgesellschaft braucht Kreativität und sozialen Wohnraum“, so Frank. Das bestätigt Jörn Genoux, Leiter des Wirtschaftsreferats. Kiel habe sich zum Ziel gesetzt, eine innovative Stadt zu werden. Es habe sich gezeigt, dass es sich lohne, die Kreativwirtschaft zu fördern. „Der Standort insgesamt wird davon profitieren, wenn dieser Ort der Kreativität zu einem Leuchtturm mit großer Strahlkraft entwickelt wird“, so Genoux.

Statiker und Architekten beginnen laut Friederike Kopp noch im Juli mit der Arbeit. Der erste Bauabschnitt beginnt 2025. Bis 2029 soll sich die Alte Mu auf rund 7500 Quadratmetern in einen Stadtteil verwandeln, in dem sich gleich mehrere Lebensbereiche vereinen: Wohnen, Arbeiten und Kultur. Dafür müssen bestehende Gebäude saniert und zum Teil aufgestockt werden. Außerdem sind Neubauten vorgesehen.

Eine Herausforderung: Auf dem Gelände sind bereits Non-Profit-Organisationen, Start-ups und andere Unternehmen aktiv. Sie sollen bleiben, es wird während des laufenden Betriebs gebaut. Insgesamt ist eine reine Wohnfläche von 4600 Quadratmetern geplant – in verschiedenen Wohnformen vor allem für Studierende und Künstler. Zum Teil in Wohngemeinschaften, bewohnten Ateliers und kleinen Einheiten, deren Bewohner über Gemeinschaftsräume verfügen.

Umbau der Alten Mu kostet 30 Millionen Euro

Wie viele Wohneinheiten errichtet werden, ist noch nicht klar. Es soll Platz für 350 Menschen geben. „Die Sozialquote beträgt mindestens 30 Prozent, möglicherweise auch mehr“, sagt Harald Frank. Das könnte der Genossenschaft helfen, denn der Bau sozialen Wohnraums wird umfassend gefördert. Schließlich ist das Projekt Alte Mu teuer: Insgesamt rechnen die Verantwortlichen mit Kosten im zweistelligen Millionenbereich.

„Nach der Stufe 1 bis zum Bauantrag wird es richtig spannend, denn wir müssen 30 Millionen Euro stemmen“, so Frank. „Dafür brauchen wir Partner, die sich für uns aus dem Fenster lehnen.“ Bevor alle mit einem Sekt auf den ersten Meilenstein anstoßen, fasst Renate Treutel zusammen: „Die Alte Mu hat sich in unserer Stadt gut etabliert, hat aber auch noch einen strammen Weg vor sich.“

