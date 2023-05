﻿Alte Schwentinebrücke in Kiel: Warum Autofahrer auch in Zukunft ausgebremst werden

Kiel. Die Verkehrsführung an der Alten Schwentinebrücke entwickelt sich mehr und mehr zum Wahlkampfthema in Kiel. Nach einer langen Debatte im Ortsbeirat Ellerbek/Wellingdorf wurde die Sperrung für Autos auch im Bauausschuss jetzt kontrovers diskutiert. Dort machte Tiefbauamtsleiter Peter Bender deutlich, dass es nach dem Ende des jüngsten Verkehrsversuchs keine Rückkehr zum Stand von vor der Sperrung geben werde.

„Der Zug ist aufs Gleis gesetzt“: Mit einer Verkehrsmetapher erklärte Peter Bender am Donnerstagabend den Mitgliedern des Bauausschusses, warum Autos in Zukunft nicht mehr so über die Alte Schwentinebrücke werden fahren dürfen, wie es noch vor der Sperrung im Mai 2022 möglich war – selbst wenn die Durchfahrt wieder erlaubt werde.

Verbesserung nach Verkehrsversuch: Einschränkungen an der Alten Schwentinebrücke bleiben

Ausschlaggebend dafür sei der Beschluss der beteiligten Ortsbeiräte Ellerbek/Wellingdorf sowie Neumühlen/Dietrichsdorf von Ende 2019 an die Verwaltung. „Die Aufgabenstellung war, die Konflikte auf dem Gehweg zwischen Fußgängern und Radfahrern zu vermindern“, sagte Bender. Da durch die Sperrung für Autos dieses Ziel erreicht worden sei, definiere der Zweck eines Verkehrsversuchs, dass gehandelt werden müsse – und zwar von der Verkehrsbehörde und nicht von der Politik. Bender: „Die Verkehrsbehörde wird gar nicht mehr zurückkönnen, da es eine Verbesserung bei dem Problem gibt.“

Das bedeutet aber nicht, dass die Alte Schwentinebrücke nun dauerhaft für Autos gesperrt bleibt. Klar ist jedoch, dass es Einschränkungen für Autofahrer geben wird. Wie die aussehen, muss noch entschieden werden. Diskutiert wird ein Überholverbot von Fahrrädern, das Sperren zu bestimmten Tageszeiten, das Einrichten einer Einbahnstraße, auch ein Tempolimit von zehn Stundenkilometern.

FDP: Verkehrsversuche sind kein geeignetes Mittel

„Wir lernen daraus, dass ein Verkehrsversuch kein geeignetes Mittel ist“, sagte Christina Musculus-Stahnke (FDP) nach den Ausführungen des Tiefbauamtsleiters. „Wir brauchen andere Vorschriften, wenn wir solch ein Verfahren in Gang setzen, um mitbestimmen zu können.“

Wie es mit der Verkehrsführung an der Alten Schwentinebrücke weitergeht, ist noch nicht geklärt. Wie berichtet wird die aktuelle Sperrung zunächst bis September 2023 verlängert, da der Fahrbahnbelag ausgetauscht wird. Ob ab Herbst wieder Autos über die Brücke fahren, entscheidet die Straßenverkehrsbehörde.