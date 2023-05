﻿Neue Vorschläge für die Alte Schwentinebrücke  

Neumühlen-Dietrichsdorf. Vor Kurzem hat der Ortsbeirat Ellerbek/Wellingdorf ein Votum abgegeben zur Frage, ob die Alte Schwentinebrücke wieder für Autos freigegeben werden sollte. Das Gremium stimmte dafür, dass die seit einem Jahr versuchsweise für private Pkw gesperrte historische Querung über die Schwentine wieder geöffnet werden soll, allerdings erst nach einer Glättung des Pflasters und unter bestimmten Bedingungen.

Der Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf wollte momentan dagegen kein Votum im Sinne eines Ja oder Nein abgeben. „Interessant wird die Situation doch erst, nachdem das Pflaster abgeschliffen ist“, erklärte der Vorsitzende des Ortsbeirates Neumühlen-Dietrichsdorf Torsten Stagars die Weigerung des Gremiums zu einer jetzigen Positionierung. „Dann wird sich zeigen, ob die Radler die Fahrbahn nutzen.“

Neumühlen-Dietrichsdorf: Radfahrer weichen auf Gehweg aus

Stein des Anstoßes und Auslöser des Verkehrsversuchs war die schwierige Situation auf der Brücke, an der es stellenweise bauliche Verengungen gibt. Aufgrund des holprigen Pflasters und wegen drängelnder Autofahrer wichen Radler auf den Fußweg aus, was wiederum für Fußgänger unangenehm und gefährlich war. Doch auch noch jetzt ziehen viele Radfahrer den glatten Gehweg der holprigen Piste vor.

Die langjährige Ratsfrau Sigrid Schröter meinte: „Ich halte es für sinnvoll, die Brücke wieder zurückzubauen, sodass es keine Verengungen mehr gibt.“ Stagars erwiderte: „Das wird der Denkmalschutz nicht zulassen.“ Schröter räumte ein, dass sie mit diesem Vorschlag in der Ratsversammlung bereits auf Granit gebissen habe.

Alte Schwentinebrücke: Hilft ein Tempolimit?

Der Nachbarortsbeirat hatte dafür plädiert, die Brücke „in geeigneter Form“ freizugeben. Infrage kämen ein Schild, das Autos das Überholen von Radlern verbietet und ein Tempolimit von zehn Stundenkilometern.

„Schilder und Verordnungen allein“ könnten die Gefahr nicht beseitigen – lautet die Einschätzung, die der Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf der Kieler Verwaltung auch schriftlich mitteilt. In dem Papier nennen die Lokalpolitiker verschiedene Möglichkeiten, wie die Gefahren eingeschränkt werden könnten. Denkbar ist ihrer Ansicht nach eine Fahrradstraße, die Radlern den Vorrang gewährt. Eine Alternative wäre es, Zeiten festzulegen, zu denen die Brücke für Autos gesperrt ist. Oder die Strecke könnte als Anliegerstraße ausgewiesen werden.

Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf: Paket mit Ideen und Forderungen

Die Vorschläge sind Teil eines ganzen Pakets von Wünschen, Bitten und Forderungen des Gremiums zum Verkehr im Stadtteil. Dazu gehören zum Beispiel Wünsche nach einem Zebrastreifen am Langen Rehm auf der Höhe der Verkehrsinsel und nach einer Fortführung des Radweges in der Grenzstraße am Übergang vom Heikendorfer Weg.

Es war die letzte Sitzung des Ortsbeirats, die Stagars leitete. Er stellt sich nicht mehr für diese Aufgabe zur Verfügung. „Ab jetzt werde ich auf dieser Seite sitzen“, sagte er und zeigte aufs Publikum. In der nächsten Sitzung tritt erstmals das neue Gremium zusammen.

