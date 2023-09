﻿Alternative Pädagogik: Freie Waldorfschule Kiel feiert 50-jähriges Bestehen

Kiel. Es begann mit 51 Kindern und einem Provisorium. Denn als die Freie Waldorfschule Kiel auf Initiative einiger Anhänger der alternativen Pädagogik gegründet wurde, verfügte sie nicht einmal über Räumlichkeiten. „Der erste Unterricht fand 1973 in einer alten Autowerkhalle in Molfsee statt“, erinnert sich der damalige Schüler und jetzige Oberstufenlehrer Stefan Tiemann.

Heute, 50 Jahre später, hat sich die Situation deutlich gewandelt. Mit konstant rund 900 Schülerinnen und Schülern zählt die Kieler Schule zu den weltweit größten Waldorfschulgemeinschaften. Der Unterricht erfolgt in eigenen Gebäuden auf einem fünf Hektar großen Erbpachtgrundstück im Kollhorster Kleingartengelände, heute Hofholzallee 20.

Kleingartengebiet Kollhorst in Kiel: Bebauungsplan sah kein Schulgelände vor

Der Weg dahin forderte den Beteiligten ein gewisses Engagement ab. Das Kleingartenareal war im Bebauungsplan ursprünglich nicht als Schulgelände vorgesehen. Stadt und Nachbarschaft sollten somit erst noch überzeugt werden, erzählt Geschäftsführerin Susanne Wischhusen: „Die Gründer sind von Haus zu Haus gelaufen und haben Klinken geputzt.“

Das erste aus Stein errichtete Gebäude auf dem Grundstück an der Hofholzallee: 1976 feierte die Freie Waldorfschule Kiel Richtfest für den Sechseckbau. Davor fand der Unterricht in einem Holzpavillon statt. © Quelle: Waldorfschule Kiel

Mit Erfolg. Unter aktiver Mitwirkung der Eltern wurde 1975 mit dem Bau des ersten Schulgebäudes – ein Holzpavillon mit acht Klassenräumen, zwei Büros und Toiletten – losgelegt. 1976 kam mit der Errichtung des Sechseckbaus das erste Gebäude aus Stein dazu. Mit den Jahren folgten Hauptgebäude, Turnhallenhaus, Musik- und Eurythmiehaus, Förderbereich und Offene Ganztagsschule. Auch ein Lehrerseminar und ein Waldorfkindergarten befinden sich auf dem Gelände.

Von Beginn an lebt die als Verein organisierte Schule in freier Trägerschaft von der Beteiligung und Mitbestimmung der Eltern. Auf freiwilliger Basis, wie Wischhusen betont: „Wer sich als Elternteil einbringen möchte, kann das tun, aber es ist kein Muss.“ Die Strukturen der Mitwirkung sind inzwischen andere als zu Gründungszeiten. Das Interesse der Eltern, einbezogen zu werden und am Leben der Kinder beteiligt zu sein, sei aber ungebrochen.

Freie Waldorfschule Kiel: Coronazeit war besondere Herausforderung

Vor eine besondere Herausforderung sah sich die Schule während der Coronajahre gestellt. Eine sehr schwierige Zeit, da die staatlichen Regeln zur Eindämmung der Pandemie nicht von jedem vorbehaltlos akzeptiert worden seien, erinnert sich Wiebke Ailland. „Wie alle anderen haben wir versucht, die von außen gegebenen Regeln einzuhalten“, so Ailland, „aber wir haben auch versucht, viel möglich zu machen, um das Wohl der Kinder im Auge zu behalten. Das war eine Gratwanderung.“

So wird das Jubiläum gefeiert Das Jubiläum feiert die Freie Waldorfschule Kiel das ganze Jahr über mit verschiedenen Veranstaltungen. Den Auftakt macht das Jubiläumsfest am Sonnabend, 23. September, ab 11 Uhr, auf dem Schulgelände (Hofholzallee 20). Schülerschaft, Kollegium und Eltern haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt mit musikalischen Darbietungen, Theateraufführungen, einem Markt und Mitmachaktionen. Als Ehrengast wird Ministerpräsident Daniel Günther erwartet. Parkplätze an der Schule stehen nur begrenzt zur Verfügung, Besucherinnen und Besucher werden gebeten, von 10.30 bis 18 Uhr den Shuttleservice vom RBZ am Schützenpark zu nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler absolvieren die gleichen staatlichen Abschlüsse wie an Regelschulen. Prinzip der Waldorfpädagogik sei es hier, das Verstehen durch praktisches Erleben zu vermitteln, „mit Kopf, Herz und Hand“, wie Lehrer Tiemann sagt. Er nennt ein Beispiel: „Wir gucken uns eine Landkarte im Atlas nicht nur an. Wir geben den Kindern Vermessungsinstrumente in die Hand und lassen sie selbst eine Karte erstellen.“

Über die Jahre hat sich die Kieler Waldorfschule auch mit Veranstaltungen wie dem Martinimarkt und durch Vernetzungen wie mit dem Forschungszentrum Geomar einen festen Platz in der Gesellschaft erwirkt. Die hohen Schülerzahlen zeigen: Der pädagogische Ansatz, jedes Kind in seiner ganz persönlichen Entwicklung zu fördern, spricht nach wie vor viele Familien an.

Um eine zukunftsfähige Lösung für die aktuellen Herausforderungen des Schulsystems zu finden, wünscht sich Wiebke Ailland eine noch engere Zusammenarbeit der unterschiedlichen Einrichtungen: „Wir streben ja eigentlich alle danach, ein gutes Bildungssystem zu schaffen, in dem die Kinder im Mittelpunkt stehen.“

