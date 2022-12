﻿Sieben Gründe, warum Sie jetzt Briefmarken sammeln sollten

Briefmarken sammeln ist out? Von wegen! In China boomt derzeit das Hobby. Briefmarkenhändler Axel Gutzeit hat in seinem Geschäft in der Kieler Bergstraße rund zehn Millionen Marken aus aller Welt. Warum das Sammeln von Briefmarken ziemlich cool ist.

Ein Mann, eine Leidenschaft: Schon als Kind fing Axel Gutzeit an, Briefmarken zu sammeln. Als er nach seinem Lehramtsstudium in Kiel keine Anstellung fand, eröffnete er das Kieler Briefmarkenkontor. Heute hat er in seinem Geschäft in der Bergstraße mehr als zehn Millionen Marken.

Kiel. Ein Hinweis gleich vorweg: Mit dem Satz „Soll ich Dir mal meine Briefmarken-Sammlung zeigen?“ fängt vermutlich nicht gerade das perfekte Date an. Eher löst man damit gleich einen Fluchtreflex aus. Doch das könnte sich in den nächsten Jahren ändern. Das Altherren-Hobby erlebt in China derzeit einen ungeahnten Boom. Axel Gutzeit (62) sammelt seit Jahrzehnten privat und beruflich Briefmarken. Bei einem Besuch in seinem Kieler Briefmarkenkontor in der Bergstraße entdecken wir sieben Gründe, warum das Sammeln von Briefmarken eine gute Idee ist.

Wer noch nie bei Axel Gutzeit war, muss erst einmal tief durchatmen, so eng ist es. Das 130 Quadratmeter große Geschäft ist rappelvoll mit Briefmarken. Sie befinden sich in Alben in den Regalen, die bis an die Decke reichen, in durchsichtigen Ikea-Boxen, in Kartons und Kästen, ja sogar auf dem Fußboden liegen einige herausgefallene Exemplare. Wie soll man hier nur den Überblick behalten?

Briefmarkenhändler aus Kiel hat zehn Millionen Briefmarken

Aber wer sich diese Frage stellt, kennt Axel Gutzeit nicht. Er ist so etwas wie das absolute Superhirn. Wie die Festplatte eines großen Computers muss er ungeahnte Speicherkapazitäten besitzen. Sucht ein Kunde eine ganz bestimmte Marke, weiß er genau, wo im Geschäft er sie findet.

Axel Gutzeit ist so etwas wie das wandelnde Briefmarken-Lexikon. Sogar an seine erste Briefmarke erinnert er sich noch. „Das war 1970, da war ich zehn“, erzählt er. „Für 20 Pfennig kaufte ich mir die Marke 75 Jahre Nord-Ostsee-Kanal.“ Keine wirklich gute Geldanlage. Die „Allerweltsmarke“ gibt es bei ihm und im Internet inzwischen für ein paar Cent zuhauf. Aber der Grundstock für eine lebenslange Sammelleidenschaft war gelegt. Und da sind wir auch schon bei den sieben Gründen, warum wir jetzt Briefmarken sammeln sollten.

Sieben Gründe: 1. Unser Sammel-Gen bekommt Futter

Nicht durch schnöde Panini-Fußballalben, bei denen alle die gleichen Bilder sammeln. Sondern durch die ungeahnte Vielfalt von Briefmarken. „Jeder Sammler hat ganz individuelle Vorlieben“, erzählt Axel Gutzeit. Mal sind es bestimmte Motive, mal Lieblingsthemen, mal ein spezielles Land, mal Jahrgänge – die Gründe, wonach die kleinen gezackten Papierschnipsel ausgesucht werden, sind so einzigartig wie unser Fingerabdruck.

Seit 36 Jahren handelt Axel Gutzeit mit Briefmarken. „Ich bin mit meinem Geschäft in Kiel wie ein Nomade immer wieder umgezogen und größer geworden“, sagt der gebürtige Rendsburger. Ursprünglich hatte er mal Lehrer werden wollen. „Ich habe in Kiel Latein, Geschichte und Russisch studiert. Aber am Ende des Studiums hieß es nur: Lehrerschwemme. Suchen Sie sich etwas anderes.“ So machte er sein Hobby zum Beruf.

2. Briefmarkensammeln macht schlau

„Briefmarken sind hochinteressant“, sagt Axel Gutzeit. „Jede einzelne Marke erzählt aufgrund ihres Motivs eine Geschichte.“ Modern übersetzt heißt das: Als Sammler surft man sozusagen analog. Man lernt Geschichtliches, Erstaunliches, Kurioses und Unglaubliches aus aller Welt kennen. Das reicht von amerikanischen Präsidenten längst vergangener Epochen über Comic-Helden aus China bis hin zu faszinierenden Tiefseefischen im Pazifik. Alles abgedruckt auf den kleinen eckigen Schätzen.

„Irgendwann mache ich mal bei einer der Quiz-Shows im Fernsehen mit“, sagt er. Dank der Briefmarken sei er in fast allen Wissensgebieten – von Weltgeschichte über Kunst und Kultur bis hin zur Wissenschaft – ziemlich fit.

3. Wer Briefmarken sammelt, geht auf Schatzsuche

Hat man einmal einen Schwerpunkt gefunden, entdeckt man meist auch seltene Exemplare. "Diese Abstimmungsmarken hier aus dem Ersten Weltkrieg aus Nordschleswig sind so ein Beispiel", sagt Axel Gutzeit und zeigt einen längst vergilbten Brief. Nach der deutschen Niederlage sei im Versailler Vertrag 1919 eine Volksabstimmung in der Provinz Schleswig über die deutsch-dänische Grenze festgelegt worden. "Die Dienstmarken auf dem Brief – sogenannte CIS-Marken – erzählen davon." Im Katalog sind die Marken mit 3.200 Euro gelistet.

Rund zehn Millionen Briefmarken kann Axel Gutzeit in seinem Kieler Geschäft sein Eigen nennen. Er hat ausgerechnet, dass er 128 Jahre alt werden müsste, bis er alle Marken in Alben perfekt geordnet hätte. Aber das ist zum Glück gar nicht nötig. In seinem Kopf ist ja alles schon an seinem Platz.

"Wenn mir heute die Kunden alles abkaufen würden, wäre ich Millionär", sagt er schmunzelnd. Aber das ist reine Theorie. Reich werde man in seinem Metier nicht. Nicht umsonst wird die Briefmarke auch als "Aktie des kleinen Mannes" bezeichnet.

4. Briefmarken sind zurzeit super günstig.

Zwei Männer (geschätzt ist ein Prozent der Kundschaft weiblich) kommen gerade ins Geschäft und wollen alte Alben von einer Haushaltsauflösung verkaufen. Axel Gutzeit muss dabei viele Kunden und Erben enttäuschen. "Meist sind die Marken nicht viel wert." In den 1960er und 1970er Jahren habe es einen Boom in Deutschland gegeben. "In meiner Klasse hatte jeder dritte eine Briefmarkensammlung", erzählt der Geschäftsinhaber. Oft hätten Sammler damals ein Post-Abo gehabt und so alle Vierteljahr neue Marken erhalten. Der Markt sei förmlich überschwemmt worden.

5. Mit Briefmarken bewahrt man ein Stück Kulturgeschichte

Zwar gibt es jetzt Marken zuhauf. Aber das wird sich über kurz oder lang ändern. Denn es kommt kaum noch etwas nach. Die Kultur des Briefeschreibens ist am Aussterben. Wer heute doch noch mal eine Marke braucht, nutzt dazu eine Handy-App, zahlt das Porto online und schreibt einfach den zugesandten Zahlen-Buchstaben-Code rechts oben auf den Brief.

6. Briefmarken sorgen für Entschleunigung und Achtsamkeit

Man muss nur Axel Gutzeit ein wenig in seinem Laden beobachten, dann versteht man, was gemeint ist. Denn der Geschäftsinhaber scheint das Wort „Entschleunigung“ erfunden zu haben. Tiefenentspannt berät er die Kunden. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn stundenlang in seinen Alben geblättert und am Ende doch nichts gekauft wird. Wenn das Chaos überhandnimmt, weil gerade etliche geerbte Sammlungen gleichzeitig eintreffen.

Das Sortieren von Briefmarken, so sagt der Inhaber, sei einfach beruhigend. In unserer digitalisierten und immer hektischer werdenden Welt ein perfekter Gegenpol. Schmunzelnd sagt er: „Burn-out bekomme ich nicht so leicht.“

7. Wer Briefmarken sammelt, ist seiner Zeit voraus

Denn was die Chinesen können, können wir schon lange. Mit all dem neuen Wissen rund um Briefmarken ist man auf der nächsten Party bestimmt ein umschwärmter Gesprächspartner. Denn viele wissen noch gar nicht, dass das Sammeln von Briefmarken wieder hochaktuell ist. Und vermutlich dauert es auch nicht mehr lange, bis die Frage „Soll ich Dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen?“ supercool und sexy rüberkommt. Wetten?