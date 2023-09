﻿Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“ in Kiel: „Staunen pur über unglaubliche Effekte“

Kiel. Physik zum Anfassen gibt es ab Montag eine Woche lang in Kiel. Dort startet das Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“. Seit einigen Tagen schon läuft der Aufbau der großen Mitmachausstellung auf dem Rathausplatz. Wissenschaftler wollen dort an über 30 Exponaten Einblicke in ihre Forschung geben. Das Beste: Vorbildung braucht man dafür nicht, und alle Veranstaltungen – auch die Abendvorträge – sind kostenlos.

Für etliche Veranstaltungen gibt es allerdings begrenzte Plätze, sodass man sich für das kostenfreie Event vorher im Internet registrieren muss. Unter anderem geht es um „Abenteuer Mensch – Physik in der Medizin (Dienstag, 26. September, 16.30 Uhr, Kulturforum), „Physik und Musik – vom Gartenschlauch zur Posaune“ (27. September, 16.30 Uhr, Kulturforum) oder „Chat GPT – Segen oder Fluch“ (Freitag, 29. September, 15.15 Uhr, Kulturforum).

Veranstaltungen mit Harald Lesch und zu James Bond ausverkauft

Die Auftaktveranstaltung „Sonne, Mond und Sterne“ mit dem Wissenschaftler und TV-Moderator Harald Lesch sowie der Vortrag dazu, ob die Technik und Effekte bei James Bond mit den Gesetzen der Physik kompatibel sind, sind bereits ausverkauft.

Ein Schwerpunkt wird darauf gelegt, Physik für Kinder und Jugendliche erlebbar zu machen. So gibt es zum Beispiel im Zelt auf dem Rathausplatz ein Quiz für Kinder am Dienstag, 26. September, um 9.30 und 12 Uhr sowie am Sonnabend, 30. September, um 11 und 14 Uhr. „Es ist mir ein großes Anliegen, Kinder so früh wie möglich für naturwissenschaftliche Themen zu begeistern“, sagt Kiels Bürgermeisterin Renate Treutel. „MINT-Fächer-Förderung macht Spaß und kann nicht früh genug beginnen.“

„Highlights der Physik“ auch für Wissenschaft bedeutend

Auf die Beine gestellt wird das Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“ von der Christian-Albrechts-Universität Kiel (CAU) und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG). DPG-Präsident Prof. Joachim Ullrich betont den intuitiven Ansatz, den das Wissenschaftsfestival verfolge: „Die Highlights der Physik sind Experimente zum Anfassen, sind das Staunen pur über unglaubliche Effekte, sind das direkte Gespräch mit den Forschenden und zeigen die große Bedeutung der Naturwissenschaften für unsere Gesellschaft auf.“ Auch für die Forschung sei das Festival bedeutend, so CAU-Präsidentin Prof. Simone Fulda: „Wir brauchen neugierige Köpfe, fundiertes Wissen und Fachkräfte für morgen.“

Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“: Mehr Informationen und Anmeldungen unter www.highlights-physik.de

