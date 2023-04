﻿Umbau und elektronische Akte: Amtsgericht Kiel vor großem Wandel

Kiel. Das Amtsgericht in Kiel ist das größte seiner Art in Schleswig-Holstein, und es steht vor einem tiefgreifenden Umbruch: Im kommenden Juni beginnt die Umgestaltung der Sitzungssäle im Komplex an der Deliusstraße – und das im laufenden Betrieb. So sollen sowohl die Voraussetzungen für den Einsatz der elektronischen Akte als auch für eine zunehmende Zahl von hybriden Verhandlungen geschaffen werden. „Es wird dann in jedem Gerichtssaal möglich sein, jemanden zur Verhandlung hinzuzuschalten“, sagt Richterin Tamara Blasel, Präsidentin des Amtsgerichts. Für die Umbauarbeiten sind zunächst zwei Jahre angesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Digitalisierung ist aber nicht die einzige gesellschaftliche Entwicklung, die sich am Amtsgericht der Landeshauptstadt beobachten lässt. Ob Strafsachen, Familienstreitigkeiten oder Insolvenzverfahren: Was die Menschen vor Gericht bringt, kann ein Stück weit als Spiegelbild der Gesellschaft betrachtet werden.

Amtsgericht Kiel: Wachsende Zahl an Fällen mit psychisch auffälligen Menschen

Jährlich bis zu 30 000 neue Verfahren beschäftigen die rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Kieler Amtsgericht. Richter Tim Otto leitet die Betreuungsabteilung und beobachtet dort eine wachsende Zahl an Verfahren. Hintergrund seien die erheblichen Engpässe in der Versorgung psychisch kranker Menschen. Ob ambulante Psychotherapie oder Akutversorgung, die Lage bei Einrichtungen, Kliniken und Anlaufstellen sei „hochproblematisch“. Allein im Jahr 2022 ordnete das Amtsgericht 1800 gesetzliche Unterbringungen für Menschen an, die aufgrund psychischer Störungen Hilfe brauchten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine zunehmende Zahl an Fällen kommt in einem bestimmten Bereich auch auf die Strafabteilung des Amtsgerichts zu, die jährlich rund 18 000 Verfahren führt. Durch die gesetzliche Einstufung des Besitzes von Kinderpornografie zu einem Verbrechenstatbestand ist es nicht mehr möglich, einen minderschweren Fall einzustellen.

Besitz von Kinderpornografie: Korrektur der Gesetzesverschärfung im Blick

Stattdessen muss eine Anklage am Schöffengericht erfolgen. „Dies wird den Strafbereich erheblich belasten“, sagt Präsidentin Blasel. In diesem Bereich müsste zudem jeder Einzelfall für sich betrachtet werden, ergänzt Myriam Wolf, Richterin in der Strafabteilung und Pressesprecherin am Amtsgericht. „Deshalb wäre es gut, wenn Richter weiter einen Spielraum haben“, so Wolf. Dass es dazu kommt, ist nicht ausgeschlossen. In mehreren Bundesländern setzen sich die jeweiligen Justizministerien dafür ein, die Gesetzesverschärfung zu korrigieren.

Amtsgericht Kiel: Komplexität der Verfahren nimmt zu

Entwicklungen lassen sich aber nicht nur an steigenden Fallzahlen ablesen, sondern auch an sich wandelnden Gegebenheiten und Rechtsgrundlagen. „Die Komplexität der Fälle nimmt in allen Bereichen zu“, berichtet Blasel. Bei Familienangelegenheiten liege das zum Beispiel in der Vormundschaftsreform begründet, die unter anderem mehr Anhörungen als früher vorsehe.

Und in Zivilsachen komme es durch die zunehmende Zahl an Rechtsschutzversicherungen immer häufiger zum Einsatz von Gutachtern, ergänzt Richter Otto. Die Folge: Verfahren werden in die Länge gezogen. „Viele dieser Fälle sind früher ohne Sachverständige ausgekommen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Eine weitere gesellschaftliche Entwicklung betrifft einen ganz anderen Bereich am Amtsgericht: den des Personals. „Es gibt Teilbereiche, in denen wir intensiv werben müssen, vor allem im Rechtspflegebereich“, berichtet Richter Otto über die Gewinnung von Nachwuchskräften in Zeiten des Fachkräftemangels.

Präsidentin Blasel sieht das größte Amtsgericht des Landes dabei aber gut aufgestellt: „Ich bin überzeugt, dass wir als modernes Gericht ein attraktiver Arbeitgeber sind“, sagt sie. Die Corona-Pandemie brachte auch in der Justiz flexible Arbeitsmodelle hervor. Die Einführung der elektronischen Akte dürfte diese Entwicklung weiter vorantreiben – zumindest sobald die Umbauarbeiten am Kieler Gericht abgeschlossen sind.